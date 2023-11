לאחר שהידקו בימים האחרונים את הלחץ סביבו, כוחות צה"ל נכנסו הלילה (בין שלישי לרביעי) ל"חלק מסוים" בבית החולים שיפא שבצפון רצועת עזה, שבו מסתתרים מחבלי חמאס - כך אישר דובר צה"ל. לפי ההודעה, הפועלה מבוססת על "מידע מודיעיני וצורך מבצעי".

"הפעולה לא נועדה לפגוע בחולים, בצוותים הרפואיים ובאזרחים השוהים בבית החולים", הבהירו בדובר צה"ל. "לפעולה קדם מאמץ לפינוי בית החולים מחולים וחוסים ואף נפתח ציר מעבר מיוחד ממנו. בהמשך הפעולה צפויים להיות מועברים לבית החולים אינקובטורים, ציוד רפואי ומזון תינוקות".

דובר צה"ל באנגלית לאנדרסון קופר ב-CNN: מנהלים מבצע מדויק באיזור ספציפי בבית החולים, בו יש לנו מידע מודיעיני - על מנת להביס את חמאס ואולי לנסות להציל חטופים.

בציוץ שפרסם צה"ל באנגלית, נכתב שהכוחות נכנסו עם צוותים רפואיים דוברי ערבית "שעברו הכשרה מוגדרת לקראת סביבה מורכבת ורגישה". "בשבועות האחרונים הזהיר צה"ל פעם אחר פעם בפומבי כי המשך השימוש הצבאי של חמאס בבית החולים שיפא מסכן את מעמדו המוגן על פי החוק הבין-לאומי", נכתב. "אתמול העביר צה"ל לרשויות הרלוונטיות בעזה פעם נוספת כי יש להפסיק את כל הפעילות הצבאית בתוך בית החולים תוך 12 שעות. למרבה הצער, הם לא עשו זאת". בצה"ל הדגישו: "אנו קוראים לכל מחבלי חמאס הנמצאים בבית החולים להיכנע".

Operational Update:

IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and…