ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף היום (חמישי) את מנהל סוכנות הסיוע של האו"ם, מרטין גריפית'. לפיד התייחס לריאיון של גריפית' ב-CNN וכתב בחשבון הטוויטר שלו: "איך נראה ונשמע אנטישמי? כמו מרטין גריפית'".

"כשהוא אומר ב-CNN שהמצב בעזה הוא 'הדבר הגרוע ביותר שראה מעודו' אחרי שהיה בקמבודיה בזמן שנרצחו שם מיליון וחצי אזרחים, מר גריפית'", הוסיף לפיד, "... אני מבין שאתה שונא יהודים, אבל מה עשו לך הקמבודים?"

לפיד התייחס לדבריו של מנהל סוכנות הסיוע של האו"ם, שטען במהלך ריאיון כי המוות וההרס בעזה הם "הדבר הגרוע ביותר שראה" והוסיף "איני אומר את זה בקלילות". "התחלתי בשנות ה-20 שלי. 68% מההרוגים בעזה הם נשים וילדים, הם כבר הפסיקו לספור את הגופות. אף אחד לא יודע את עתידה של עזה. אני לא חושב שראיתי דבר כזה בעבר".

"הישראלים מתכחשים למספר ההרוגים והעקורים בעזה שמציגים להם - כי הם מפחידים, לא נתפסים וגורמים לתגובה בין-לאומית קשה" הוסיף מנהל סוכנות הסיוע. "זה משבר הומניטרי, שהורס את האמונה שמלחמה לא צריכה להיות האופציה הראשונה. במקרה הזה זה לא נכון, והסבל שמגיע בעקבותיה אסטרונומי".

“The worst ever.” Those are the stark words of @UNReliefChief Martin Griffiths, about the death and destruction in Gaza. Having worked in the field for decades, he adds “I don’t say that lightly.” Watch our full conversation. pic.twitter.com/FMo6ZqKYUo