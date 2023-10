ישראל במלחמה - היום הרביעי: במהלך הלילה (בין שני לשלישי) צה"ל ביצע תקיפה ברצועת עזה, בתגובה לירי המתמשך לעבר יישובי הדרום, השפלה, המרכז, ירושלים והשרון. במקביל, במערכת הביטחון ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות בגזרה הצפונית ומעדכנים כי סא"ל עלים עבדאללה, סגן מפקד חטיבה 300, נהרג בהיתקלות עם מחבלים בגבול לבנון. מתחילת המלחמה נרצחו ונפלו לפחות 900 בני אדם ויותר מ-2,700 נפצעו - בהם כ-4 אנוש ו-155 קשה.

לרשימת הנרצחים והנופלים המתעדכנת - לחצו כאן.

ביממה האחרונה, לוחמי צה"ל ניהלו קרבות אל מול מחבלים ביישובים ובמוצבים השונים ברחבי עוטף עזה על מנת להשיב את השליטה באזור. לוחמי חטיבת השריון 401 סיכלו עשרות מחבלים ביישובי העוטף, פינו פצועים רבים וסייעו בחילוץ בני הערובה. חטיבת גולני נלחמה בקרבות אש ארוכים ועיקשים בכמה מוקדים, ביניהם כיסופים, נתיב העשרה ונחל עוז.

מנהיגי ארה"ב, בריטניה, צרפת, איטליה וגרמניה הוציאו הודעה משותפת בה הם מביעים את תמיכתם הבלתי מסוייגת בישראל. במקביל, עיני העולם כולו נשואות לישראל עם צעדות סולידריות בהשתתפות מאות תומכים - מאירופה ועד ארה"ב. בצרפת התקיימה שירת "התקווה" המונית כשברקע מגדל אייפל המפורסם מואר בצבעי דגל ישראל, ובניו-יורק שבארה"ב התארגנה קבוצה של מאות תומכים שיצאו בקריאות "עם ישראל חי".

מלחמת "חרבות ברזל" - סיקור N12

06:22 - בעזה מדווחים: חיל האוויר תוקף במחנה הפליטים א-נציראת שבמרכז הרצועה

06:00 - הותרו לפרסום שמותיהם של 38 חללי צה"ל נוספים מהיממה האחרונה. רשימת שמות הנופלים

04:21 - אזעקות בכפר עזה וסעד. במקביל, תקיפות של צה"ל נשמעות ברצועה.

03:40 - ההיתקלות בצומת סעד: מחבלים חצו את הגדר שעדיין פרוצה, חלקם חזרו - אך שניים מהם חוסלו בוודאות. בצה"ל ממשיכים לסרוק את האזור. בשונה ממבצעים קודמים, אזעקה היא לא רק צבע אדום אלא אולי הסחת דעת. כל התושבים מונחים להישאר באזורים המוגנים ולא לצאת.

03:37 - אזעקות נוספות בנחל עוז ועלומים.

03:31 - אזעקות בכפר עזה, נחל עוז, עלומים וסעד.

03:21 - ברט מקגורק, שליחו של ביידן למזרח התיכון, צייץ: "הבית הלבן נצבע הלילה בכחול ולבן. אנחנו עומדים לצד ישראל".

White House in White and Blue tonight. We stand with Israel. pic.twitter.com/8f5OLHj0U2