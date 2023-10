מטוס ראשון ועליו תחמושת אמריקנית מתקדמת נחת הלילה (בין שלישי לרביעי) בבסיס נבטים של חיל האוויר. התחמושת נועדה לאפשר מהלומות משמעותיות והיערכות לתרחישים נוספים. "אנו מודים על הגיבוי והסיוע האמריקני לצה"ל בפרט, ולמדינת ישראל בכלל, בתקופה מאתגרת זו", נמסר מצה"ל. במקביל, נושאת המטוסים האמריקנית ג'רלד פורד הגיעה למי המזרח התיכון.

מטוס האספקה נחת בישראל שעות בודדות לאחר נאומו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שבו הבטיח לעמוד לצד ישראל. "אויבנו המשותפים יודעים כי שיתוף הפעולה בין הצבאות חזק מאי פעם, והוא חלק מרכזי בהבטחת הביטחון והיציבות האזורית", נמסר בהודעת חיל האוויר.

In this moment, we must be clear:



We stand with Israel.



And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens to defend itself and to respond to this attack. pic.twitter.com/1aDNaS71Aj