דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, מסר היום (שישי) הצהרה מיוחדת לתקשורת הבינלאומית – שבה הראה מידע מודיעיני של צה"ל ושב"כ שמוכיח כי מפקדת הטרור המרכזית של חמאס ממוקמת מתחת לבית החולים "שיפאא", המרכזי בעיר עזה.

"בבית החולים מספר מתחמים תת קרקעיים המשמשים את ראשי ארגון הטרור חמאס להכוונת פעילותו ומנהרה המגיעה לבית החולים, המאפשרת כניסה למפקדת חמאס שלא דרך בית החולים", אמר. הוא סיפר כי מתוך המערך הקיים בבתי החולים יוצאת הכוונה לירי רקטי, אחסון אמל"ח, נשקים ותחמושת.

"בית החולים מהווה מגן אנושי לראשי חמאס", הדגיש. "תשתית האנרגיה של בית החולים שאמורה לשמש את מטופליו משמשת למעשה במקביל גם את תשתית הטרור התת קרקעית של ארגון הטרור". תא"ל הגרי הוסיף: "ראשי ארגון הטרור משתמשים במחסה זה תוך שהם מסכנים את האוכלוסייה האזרחית".

בשיחה שחשפו בדובר צה"ל בין קצין צה"ל לבין בכיר בענף האנרגיה ברצועת עזה, מראות כי יש עדיין ברצועה סולר ודלק. "מי שיש לו פרוטקציה הולך לתחנה ושם יש דלק", אמר הבכיר בענף האנרגיה לקצין. "יש אפילו גז, מיש שיש לו גז ממלא מיכל ומביא לי גז בפרוטקציה". הוא הוסיף בפני קצין צה"ל כי "לחמאס יש סולר, לפחות מיליון ליטר. כעת התחנות מלאות ולוקחים מהן ומביאים סולר לבתי החולים".

Hamas-ISIS is sick.



They turn hospitals into headquarters for their terror.



We just released intelligence proving it.



Here it is: pic.twitter.com/F82OxaIPN6