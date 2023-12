בכיר חמאס בחו"ל, מוסא אבו מרזוק בהתבטאות חריגה בריאיון לאתר החדשות אל-מוניטור הציע שחמאס יכיר בישראל בעקבות אש"ף, כצעד לקראת סיום הפילוג הפנים-פלסטיני. "אנחנו מבקשים להיות חלק מאש"ף, ואמרנו שנכבד את התחייבויות שלו", הבהיר בריאיון שפורסם היום (חמישי). לדבריו, לישראלים צריכות להיות זכויות - "אבל לא על חשבון אחרים".

למרות שאבו מרזוק הגן בריאיון לאל-מוניטור על הפעולות של חמאס ב-7 באוקטובר, הוא אמר כי "חטיפת נשים וילדים הייתה טעות". כשנשאל מדוע חמאס לא משחרר אותם מהשבי, השיב: "ישראל מפגיזה ללא הרף את עזה". עוד הוא טען כי "אזרחי עזה ופלגים פלסטיניים אחרים" שפרצו את גדר הגבול - הם האשמים. הוא דחה את העדויות על אלימות מינית מצד המחבלים: "שקרים בלבד".

במהלך הריאיון אבו מרזוק ציין כי הושגו "יעדים רבים" בפעולות של חמאס בשבת השחורה. בין היתר, החזרת השיח הפלסטיני לסדר היום הבינלאומי. "כולם מדברים על מדינה פלסטינית", לדבריו.

מוסא אבו מרזוק הוא אחד מבכירי הנהגת החוץ של חמאס, השוהים מחוץ לעזה. הוא סגנו של ראש הלשכה המדינית ח'אלד משעל. הוא זה ששילח את המתקפות הרצחניות לקיבוץ ארז ולמושב נתיב העשרה. בעבר, הוא פיקד על המערך האווירי של חמאס, והשתתף בפיתוח יכולות הכטב"מים ומצנחי הרחיפה של ארגון הטרור הרצחני.

לפני כחודש וחצי הוא הודה בריאיון ב- Russia Today TV כי המנהרות שבנה החמאס בעזה נועדו להגן על המחבלים מהתקיפות האוויריות של צה"ל – ולא על אזרחי הרצועה. לדבריו, מי שצריך להגן עליהם הוא האו"ם.

Hamas Official Mousa Abu Marzouk: The Tunnels in Gaza Were Built to Protect Hamas Fighters, Not Civilians; Protecting Gaza Civilians Is the Responsibility of the U.N. and Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/LlIVcQX6dt