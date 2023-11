01:20 - רה"מ בנימין נתניהו התראיין לרשת לפוקס ניוז האמריקנית ואמר כי: "הפסקת אש עם חמאס היא כניעה לטרור. לכן, לא תהיה הפסקת אש ללא שחרור החטופים הישראלים. הסכמנו, ביידן ואני, לאפשר מסדרון הומניטרי שבו יעברו פלסטינים מצפון הרצועה לדרומה. חמאס מנסים לעצור זאת - לפני יומיים חמאס ירו כדי למנוע מהם לרדת דרומה, זה האויב שאיתו אנחנו מתמודדים".

00:47 - נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן: "החל מהיום יהיו שני מקטעים הומניטריים שיאפשרו עזיבה של אזורים עוינים בעזה. אנחנו עושים כל שביכולתנו כדי להגדיל את האספקה ​​והסיוע ההומניטריים: לפני יומיים הגיעו 96 משאיות של אספקה, ואתמול הגיעו 106 משאיות. אנו שואפים ל-150 משאיות לפחות מידי יום. ישראל מקבלת את ההחלטות שלה - הם נלחמים באויב הטבוע באוכלוסייה האזרחית, מה שמעמיד פלסטינים חפים מפשע בסיכון. יש להם חובה להבחין בין טרוריסטים לאזרחים ולציית באופן מלא לחוק הבין-לאומי".

For weeks, I've been speaking with Israel’s leaders about the importance of humanitarian pauses in the fighting to get civilians to safety, support the freeing of hostages, and increase the flow of food, water, and medicine into Gaza.



Here's the latest on those conversations: