מאז תחילת המלחמה, חמאס ממשיך להשתמש בתושבי עזה כמגן אנושי ומשתמש בתשתיות ההומניטריות לצורכי טרור - על חשבונם. בתיעוד שהתפרסם היום (חמישי) ועורר סערה, נשמעת ביקורת חריגה נגד ארגון הטרור שלרוב שומעים רק בחדרי חדרים.

"כל זה קרה בגלל הכלבים של חמאס, מספיק!", נשמעת תושבת עזה זועקת בין ההריסות, בזמן שפונו הנפגעים מהתקיפה. אולם, בתוך זמן קצר - היא כבר הושתקה והורחקה מהמקום.

הגינוי שהשמיעה העזתית התפשט ברשתות החברתיות וגרר תגובות רבות מצד גולשים בעולם הערבי שהשתמשו בהאשטאג #הכלביםשלחמאס והביעו עמה הזדהות, תוך שביקרו את חמאס.

"חמאס פתח המתקפה נגד ישראל, מסתתר במנהרות ומשתמש בתושבי עזה כמגן אנושי", תקף אחד הגולשים. "המציאות היא שתושבים רבים בעזה לא רוצים ⁧‫את חמאס, אבל הפחד מניע אותם כי כל מי שמבקר את חמאס - ימצא את מותו בתוך ימים", הוסיף גולש אחר.

A premature ceasefire with Hamas would certainly lead to more violence. pic.twitter.com/oVY71wwoYo