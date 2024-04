19:34: חיזבאללה ירה טיל נ"ט שפגע בבית במטולה, לא היו נפגעים

19:10: כך נראית מהחל מערכת ההגנה האווירית שנפגעה בתקיפה שלשום באיראן

damaged/destroyed radar of the S-300 air defense battery near Isfahan today https://t.co/0WH8YTnA6t pic.twitter.com/9ILlHIbvaa