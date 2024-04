16:32 - דיווח בארה"ב: גורמים אמריקנים מעריכים - ישראל תגיב במהירות, ייתכן שכבר היום

על פי הוול סטירט ג'ורנל, גורמים מערביים וביניהם אמריקנים מעריכים כי ישראל תגיב במהירות - ייתכן עוד היום - למתקפה האיראנית לשטח ישראל.

16:25 - לקראת תגובה ישראלית? נתניהו מזמין את ראשי האופוזיציה לעדכון ביטחוני בקריה

15:35 - מפקד פיקוד העורף מסביר את ההחלטה לחדש את הלימודים רק אחרי חצות

"אנחנו במלחמה ארוכה ורב זירתית, לאורך כל המלחמה אנו נלחמים עושים הערכות מצב כשמטרות המלחמה וביטחון תושבי מדינת ישראל לנגד עינינו. בליל שבת התמודדנו עם התקפה מאיראן ושלוחות הטרור שלה. צה"ל בהובלה של חיל האוויר, אגף המודיעין ושאר הצבא התמודד באופן מיטבי עם האיומים הכל כדי להגן על מדינת ישראל, לאורך כל המלחמה וגם באירוע האחרון.



פיקוד העורף פועל באופן מיטבי עם ראשי הרשויות, המועצות המקומיות והאזוריות הכל כדי לאפשר שגרת מלחמה בטוחה ומאפשרת. אתמול במהלך שעות הערב והלילה ביצענו הערכת מצב לגבי ההגבלות. רק לקראת חצות התגבשה ההבנה וההחלטה להסרת ההגבלות מתוך רצון לאפשר הקלה במדיניות ההתגוננות לצד שמירה על הביטחון. פתיחת המשק וחזרה של ההורים לעבודה החלטנו בחצות להסיר את המגבלות על החינוך וההתקהלויות. אני מודע לקושי של ראשי הרשויות המועצות האזוריות והמקומיות להתארגן במהלך שעות הלילה, לכן החזרה הייתה הדרגתית.



אנחנו במלחמה ארוכה יכולים להיות שינויים גם בימים הקרובים לאור הערכת מצב. לסיום, חשוב לי לציין את ההקפדה המופתית שלכם, תושבי מדינת ישראל על ההנחיות המשיכו להקשיב ולפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים".

12:50 - חשד לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי. פיקוד העורף - האירוע הסתיים

התרעות הופעלו בגורנות הגליל, גורן, חניתה, אילון, יערה, אדמית וערב אל עראמשה בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים.

11:45 - הותר לפרסום: 4 לוחמים נפצעו, בהם אחד קשה, מפיצוץ "שלא ידוע מקורו" בגבול הצפון

במהלך פעילות מבצעית במרחב הגבול בצפון הארץ הלילה, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה, שני לוחמים נפצעו באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל מפיצוץ שאינו ידוע מה מקורו. הלוחמים, מגדוד סיירת גולני ומיחידת יהל"ם, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר.

הפצועים פונו במסוק לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, אחד מהם טופל כבר בנקודת האירוע באופן דחוף. פעילות הכוחות אירעה במרחב גדר הגבול, בגזרה המערבית של גבול הצפון.

11:23 - קבינט המלחמה יתכנס ב-14:00 לדיון נוסף על התגובה על ההתקפה האיראנית

11:14 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: סעודיה ואיחוד האמירויות שיתפו מודיעין מסווג עם ארה"ב כחלק מהמערך האזורי לסכל את המתקפה האיראנית נגד ישראל

09:40 - שר החוץ של בריטניה: "נשקול להטיל סנקציות נוספות על איראן"

שר החוץ הבריטי דייוויד קמרון אמר היום בריאיון לסקיי ניוז כי ברטיניה שוקלת להטיל סנקציות נוספות על איראן בעקבות התקפתה על ישראל, והוסיף כי "אנחנו דוחקים בישראל שלא תסלים את המצב. ההתקפה האיראנית הייתה כישלון".

09:30 - נשיא צרפת מקרון ישוחח היום עם נתניהו: "נעמוד לצד ישראל ונבטיח את ההגנה הטובה ביותר עבורה"

07:56 - דיווח: כמחצית משיגורי הטילים הבליסטיים מאיראן - נכשלו

כ-50% מהטילים הבליסטיים ששוגרו מאיראן התרסקו לפני שהגיעו ליעדם או ששיגורם נכשל, כך דיווח הבוקר הוול סטריט ג'ורנל מפי שלושה גורמים אמריקנים. עוד נמסר כי איראן שיגרה בין 115 ל-130 טילים בליסטיים שכוונו לישראל - אך רק מחציתם יורטו, שכן השאר כלל לא הגיעו ליעדם.

07:30 - מטוסי קרב יירטו במהלך הלילה כטב"ם ממזרח, אין נפגעים ולא נגרם נזק

דובר צה"ל הודיע שבמהלך הלילה, מטוסי קרב של חיל האוויר יירטו בהצלחה כלי טיס בלתי מאויש שעשה את דרכו לשטח ישראל מכיוון מזרח. לפי ההודעה, הכטב"ם היה במעקב על ידי כוחות צה"ל, לא היווה איום ולא הופעלו התרעות בהתאם למדיניות. אין נפגעים ולא נגרם נזק.

05:09 - אזעקות באילון, אדמית וערב אל-עראמשה שבגליל המערבי

02:54 - סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, הודיע כי כוחותיו השמידו יותר מ-80 כטב"מים ולפחות 6 טילים בליסטיים במהלך המתקפה האיראנית על ישראל

