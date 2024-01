הפסגה לחידוש המגעים לעסקת חטופים חדשה התקיימה היום בפריז, והערב (ראשון) ב"המהדורה המרכזית" פרסמנו מפי גורם מדיני כי "יש התקדמות במגעים להתניע את המשא ומתן". המטרה הייתה להגיע לנוסח מאוחד של הצדדים בפגישה - שעליה ידונו לעסקה חדשה. מחר קבינט המלחמה ידון בהמשך המשא ומתן על המתווים לעסקה. לשכת ראש הממשלה: "קיימים עדיין פערים משמעותיים".

אם אכן יוחלט להמשיך בשיחות, הן עשויות להתקיים עוד השבוע. בישראל אופטימיים להמשך המגעים, כאשר הבסיס לעסקה החדשה דומה לקודמת: שחרור חטופים בכמה פעימות, תמורת ימי הפוגה בלחימה.

אחד הדברים שמאפשרים את המגעים, היא המעורבות של הנשיא ביידן. האמריקנים רואים את העסקה הראשונה. המטרה של ביידן היא להחזיר את הסדר שקרס במזרח התיכון ב-7 באוקטובר. האמריקנים רואים את העסקה שרוצים להוציא לפועל כשלב ראשון בדרך לנורמליזציה מול סעודיה. ארה"ב אותתה לישראל שבשבועות הקרובים, עוד לפני הרמדאן, הם יניחו את התוכנית של הנורמליזציה בתמורה להפסקת הלחימה.

השר גנץ בשיחה עם תושבי הדרום | צילום: יונתן זינדל / פלאש 90

מלשכת נתניהו מסרו לאחר הפגישה: "לפני זמן קצר הסתיימה פסגת המודיעין באירופה בהשתתפות ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר ואלוף במילואים ניצן אלון עם ראש ה-CIA, ראש ממשלת קטאר, ושר המודיעין המצרי. הפגישה הוגדרה כפגישה קונסטרוקטיבית. קיימים עדיין פערים משמעותיים בהם עתידים הצדדים להמשיך לדון כבר השבוע בפגישות הדדיות נוספות"

גנץ: "המלחמה יכולה להימשך שנה, 10 שנים וגם דור שלם. יש זמן להשמדת חמאס - אין זמן לחטופים"

עוד פרסמנו הערב ב"חדשות 12" את הדברים שאמר השר וחבר קבינט המלחמה בני גנץ במפגש עם נציגי "פורום עוטף ישראל", שמייצג יותר מ-2,000 תושבים מיישובי העוטף. "המלחמה הזו יכולה להימשך שנה, 10 שנים וגם דור שלם. יש זמן להשמדת חמאס - אין זמן לחטופים, כרגע זו הקדימות", אמר גנץ על רקע קיום הפסגה בפריז.

עוד הוא הוסיף כי "הסרה מוחלטת של האיום תקח זמן, בתקווה לביטחון יחסי בקיץ". כלומר, השלב הבא בלחימה כבר הוחלט - ויש להמתין רק לעיתוי הסופי.

במקביל למגעים - הלחץ בישראל: "נתניהו אסור לך לפספס אף הזדמנות להחזיר את יקרינו"

על רקע המגעים להתנעת המשא ומתן, הלחץ מצד משפחות החטופים גובר. אתמול, הגיעו נציגי המשפחות להפגין מול ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה כדי לקרוא לשחרור יקיריהן, וזו השבת השנייה ברציפות. אחרי שחלק מנציגי המשפחות הורחקו מהמקום, מטה המשפחות איים: "אם לא תופסק הרחקת משפחות החטופים מביתו של ראש הממשלה, בשבת הבאה נקיים את העצרת המרכזית, בהשתתפות עשרות אלפי אזרחים, בקיסריה".

"אסור לך לפספס אף הזדמנות להחזיר את יקרינו", אמרו המשפחות. "לעולם לא עוד - זהו ציווי מחייב למנהיגי העולם ולחברי הקבינט בישראל. ללא החזרת החטופים, המעשים המזכירים את השואה שהתרחשו בשביעי לאוקטובר יהפכו לנורמה בעולם כולו".

עצרת בכיכר החטופים, ארכיון | צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

בנוסף, משפחות החטופים ביחד עם אלפי מפגינים, הפגינו אמש בכיכר החטופים בסימן NEVER AGAIN IS NOW, שם הוקרנו מסרים מצולמים ממשפחותיהם של חסידי אומות עולם שפנו ישירות לתושבי עזה. משפחותיהם של חסידי אומות עולם אמרו לתושבי עזה: "כמו ההורים שלנו, שכנגד כל הסיכויים הצילו יהודים וסיכנו את חייהם מול הנאצים, כך אתם תושבי עזה יכולים להציל חיי חטופים ולהירשם בספרי ההיסטוריה שבחרתם בצד הנכון!".