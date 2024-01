17:43 - דיווח: ארה"ב תקפה שוב את החות'ים

ברויטרס דווח כי צבא ארה"ב ביצע מתקפה חדשה על מאגרי הטילים נגד ספינות של החות'ים בתימן. גורמים רשמיים אמרו בעילום שם שהתקיפה כוונה לארבעה טילים נגד ספינות.

17:30 - חקירת השב"כ חשפה: כך מתאמנים פעילי הג'יהאד האיסלאמי מרצועת עזה על אדמת איראן

באסל מהדי, מפקד מחלקה בג'יהאד האיסלאמי, נעצר בידי צה"ל והשב"כ ברצועת עזה בחודש שעבר והועבר לחקירה בישראל. בחקירתו בשב"כ תיאר את האימונים שעברו פעילי הג'יהאד האיסלאמי בבסיס אימונים צבאי של איראן.

את האימונים העבירו חיילים איראנים בקבוצות של בין 15 ל-20 אנשי ג'יהאד איסלאמי מעזה, מלבנון ומסוריה. בתיעוד מחקירתו בידי השב"כ נשמע מספר מהדי: "המפקד שלי התקשר אליי ואמר שאני צריך לצאת לאיראן לקורס צליפה, שתהיה לי תועלת ממנו ושהמשכורת שלי תעלה כשאחזור".

"נסעתי מרצועת עזה למצרים והייתי שם בערך שבועיים. משם נסעתי לסוריה לכמה ימים ואז ללבנון. אחרי שבועיים נסענו שוב מסוריה לאיראן", הוסיף. "באיראן הקורס היה 15 ימים. היו בו אימוני כושר גופני ואימוני ירי על נשקים מסוגים שונים. 4 ימים אימון על קלצ'ניקוב למרחק 100 מטר, 5 ימים למרחק 100 עד 150 מטר, 6 ימים על דרגונוב (רובה צלפים). התאמנו בירי על אבנים, מטרות, בלונים במרחק 300 מטר. יש פעילים שעברו באיראן קורסים ואימונים ברקטות וארטילריה". לכתבה המלאה

17:23 - דיווח: "צה"ל הופתע מהיקף המנהרות בעזה"

בניו יורק טיימס דווח כי צה"ל הופתע מהיקף המנהרות התת-קרקעיות ברצועת עזה. על פי הדיווח, בחודש דצמבר חשבו בצה"ל שיש מנהרות באורך של 400 ק"מ בעזה, וההערכה כעת מדברת על מנהרות תת-קרקעיות באורך של 560 עד 720 ק"מ, עם יותר מ-5,700 פתחים של כניסות ויציאות.

17:00 - תיעוד מפעילות עוצבת הקומנדו בח'אן יונס: פשטו על משרדיהם של מפקדים בכירים בחמאס

לוחמי צוות הקרב של עוצבת הקומנדו פתחו בהתקפה על תשתיות טרור באזורים נוספים במרחב ח'אן יונס, כך אישר דובר צה"ל. להתקפה קדמה מעטפת אש מדויקת של מכלול האש, שתקף כמה מטרות ובהן מטה של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני.

"לוחמי יחידת מגלן ויחידת אגוז פשטו על משרדיהם של מפקדים בכירים של הגדוד הדרומי של חטיבת ח'אן יונס ובהם משרדו של מפקד הגדוד שאותרו בו אמצעי לחימה רבים, נשקים, תחמושת ורימונים", הוסיפו בדובר צה"ל. "כמו כן, הלוחמים זיהו במרחב מצלמות תצפית של חמאס והשמידו אותן".

עוד ציינו בדובר צה"ל כי לוחמי יחידת דובדבן פשטו על עשרות תשתיות טרור בדרום ח'אן יונס. "במהלך הפשיטה נתקלו הלוחמים בחוליית מחבלים, ניהלו מולם קרב וחיסלו אותם. לוחמי היחידה התייצבו ב-7 באוקטובר והשתתפו בלחימה בעוטף עזה, ולאחר מכן הצטרפה היחידה ללחימה ברצועה ופעלה בצפון עזה, במרחב שאטי ובעיר ח'אן יונס. לוחמי היחידה יצאו מהרצועה וימשיכו לאוגדת יהודה ושומרון, שם יבצעו משימות מבצעיות בהתאם לתמונת המצב".

16:00 - הנשיא הרצוג יטוס לפגישות מדיניות בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ימריאו מחר לפורום הכלכלי העולמי המתכנס בדאבוס, שווייץ, לביקור בן פחות מיממה. "במסגרת הביקור, שאליו יצטרפו נציגים ממשפחות החטופים, יקיים הנשיא פגישות מדיניות עם מנהיגים בין-לאומיים שצפויים להשתתף בכנס וכן יתראיין בפני הוועידה המרכזית. רעיית הנשיא תשתתף בפאנל העוסק בהתמודדות עם אנטישמיות בעולם", מסרו בבית הנשיא.

"מטרת הפגישות, לקדם לחץ מדיני אינטנסיבי כחלק מהמאמץ הראשון במעלה להשבת החטופות והחטופים המוחזקים בידי חמאס במהרה ובשלום; וכן, לחשוף בפני מנהיגי העולם באופן ברור ומעמיק את הזוועות שביצע ארגון הטרור חמאס במסגרת הטבח הנוראי ב-7 באוקטובר".

"הנשיא ידגיש בפני המנהיגים גם את המאמצים ההומניטריים שעושה ישראל, המהווים חלק בלתי נפרד מהמערכה הכוללת, ואת האיום הביטחוני המהותי העומד בפני מדינת ישראל והאזור כולו, כל עוד ארגון הטרור חמאס ימשיך לשלוט ברצועת עזה".

15:30 - בדיקת צה"ל: חמאס ירה השטח משטח בית חולים בח'אן יונס

דובר צה"ל פרסם שמערכות הרדאר של הצבא הראו שארגון הטרור ביצע השבוע שיגור לעבר כוחותינו מבית החולים נאצר שב'חאן יונס.

15:25 - נפילות בשטחים חקלאיים באזור רמות נפתלי, דיווחים: צה"ל תוקף בדרום לבנון

אזעקה הופעלה ברמות נפתלי שבגליל, זוהו כמה נפילות בשטחים חקלאיים.

15:10 - אחרי הפרסום במהדורה והביקורת: האוצר הסכים לתת תוספת של 115 מיליון שקל למרכזי החוסן

פרסום ראשון: אחרי הביקורת בעקבות הפרסום שלשום במהדורה המרכזית המרכזית, משרד האוצר הסכים לתוספת תקציבית למרכזי החוסן שמאז המלחמה מטפלים בעשרות אלפי תושבים ששרדו את התופת. בעקבות המלחמה, היקפי הטיפול עלו במאות אחוזים - אבל הממשלה לא הסכימה לתקצב בהתאמה, ולכן הייתה כוונה לפטר מטפלים ולבטל טיפולים לאלפי מטופלים. כעת הוחלט שהתקציב יעלה מכ-20 מיליון שקל לשנה ל-115 מיליון שקל ה-2024.

15:00 - האיחוד האירופי הטיל סנקציות כלכליות על סינוואר

כחלק מתגובת האיחוד האירופי לאיום הנשקף מחמאס והתקפות הטרור האכזריות ב-7 באוקטובר, הוחלט באופן רשמי באיחוד האירופי להטיל סנקציות על יחיא סינוואר - והקפיא את חשבונותיו ונכסיו, ואסר להעניק לו משאבים בנקאיים וכלכליים.

12:50 - הותר לפרסום: מת מפצעיו רס"ם (מיל') נועם אשרם, בן 37 מכפר סבא

נועם אשרם, לוחם בפלס"ר 5352, עוצבת ראם (179), נפטר היום מפצעיו, לאחר שנפצע ב-29.12.2023 מפגיעת RPG במרכז רצועת עזה. הוא הניח אישה ו-3 ילדים . לכתבה המלאה

12:08 - צה"ל יקים ועדה שתבחן הכרה בחטופים ואזרחים כחללים

בעקבות דרישת משפחת שמריז להכיר בבנם אלון כחלל צה"ל - מהצבא נמסר: "מלחמת 'חרבות ברזל' הציבה בפני מדינת ישראל סוגיות מורכבות וכואבות, ביניהן בנושא שכול, זיכרון וגבורה. הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, דן בפניות שהגיעו לצה"ל בנושא וקבע כי תקום ועדה שתבחן את אופן ההכרה וההוקרה באזרחים וחטופים שהשתתפו בלחימה או בסיטואציות ייחודיות. הוועדה תכונס כשהמצב המבצעי יאפשר זאת, יחד עם נציגי משרד הביטחון".

12:00 - צה"ל מאשר את הדיווחים בלבנון: תקפנו עשרות מטרות של חיזבאללה בוואדי סלוקי

בלבנון מדווחים על תקיפה נרחבת של צה"ל שמבוצעת במקביל מהאוויר ועם ירי פגזים בסלוקי. במקביל, צה"ל הודיע כי אלוף אורי גורדין אמר ללוחמים בגזרה: "אנחנו מוכנים יותר ממה שהיינו אי פעם, להיום בלילה אם נצטרך, ואנחנו נמשיך ונחזק את המוכנות וההערכות גם קדימה".

בהמשך פרסם דובר צה"ל כי בתקיפה משולבת באמצעות מטוסי קרב וארטילריה במרחב וואדי סלוקי הותקפו עשרות מבנים צבאיים ותשתיות אמל"ח של חיזבאללה.

במהלך התקיפה השמידו הכוחות 27 מטרות שהוצבו באותו אזור, בהן: פירי שיגור, מחסני אמל"ח, בונקרים, תשתית תקשורת ועוד. נדגיש כי מדובר ביעדים אסטרטגים חשובים לארגון הטרור, שנבנו מתחת לאף של ישראל בעשור האחרון - באין מפריע. לכתבה המלאה

11:37 - כוחות הביטחון עצרו ביו"ש 27 מבוקשים

לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה 27 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים. בנוסף, מופה ביתו של מחבל נוסף מהפיגוע בסמוך לצומת המשטרה הבריטית, שבו הרצח עמאר מנסור.

09:43 - כ-25 רקטות שוגרו לנתיבות: פגיעה ישירה בעיר, דיווח על נפילה גם במושב גבעולים

התרעה מפני ירי טילים נשמעה ביישובים מעגלים, גבעולים, מלילות, שרשרת, בית הגדי, נתיבות, תדהר, שיבולים, ברוש, תאשור, שוקדה, כפר מימון, תקומה, בארי, זמרת, שובה ויושיביה.

בנתיבות זוהתה פגיעת רקטה בחנות למוצרי חשמל, לא ידוע על נפגעים ולוחמי האש סורקים החנות ואת החנויות הסמוכות בכדי לשלול לכודים ונפגעים. בנוסף זוהו נפילות רסיסים של מיירט ברחבי העיר. הירי בוצע ממרכז הרצועה - אזור שכוחות צה"ל עזבו אתמול.

09:12 - דובר צה"ל: החטוף השני שקיים חשש כבד לחייו - יוסי שרעבי

בהמשך לסרטון שלושת החטופים שפורסם אתמול, משפחתו של יוסי שרעבי ביקשה לציין שהוא ה"חטוף הנוסף" שקיים חשש כבד לחייו. תא"ל הגרי אמר אתמול בהצהרה: "בימים האחרונים נציגי צה"ל נפגשו עם משפחותיהם והביעו חשש כבד לגורלם עקב מידע שעומד ברשותנו. אנחנו בוחנים את התמונות שפרסם חמאס". לכתבה המלאה

08:56 - כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו הלילה במרחב עייתא א-שעב

צה"ל עדכן שכלי טיס של חיל האוויר תקף במהלך הלילה משגר נ"ט של חיזבאללה במרחב הכפר כילא שבדרום לבנון. כמו כן, כוחות מיוחדים של צה"ל תקפו במהלך הלילה "להסרת איום שזוהה במרחב עייתא א-שעב", לשון ההודעה.

08:45 - בתי החולים עדכנו על מצבם של הפצועים מהפיגוע ברעננה

בית החולים שניידר עדכן כי מצבו של בן ה-16, שנפצע בפיגוע אתמול ברעננה, ממשיך להיות קשה וכי הוא מונשם ומורדם. 6 ילדים ובני נוער נוספים מטופלים במחלקה הכירורגית ומצבם מוגדר קל-בינוני.

פרופ' אמל חורי, מנהל החטיבה האורתופדית בבי"ח איכילוב, עדכן כי שני הפצועים שהגיעו למלר"ד אתמול - אחד עם שבר מורכב בעצמות השוק והשני עם פגיעה מורכבת במרפק - נותחו ושניהם במצב יציב ובתהליך החלמה.

במרכז הרפואי מאיר עדכנו שמאושפזים אצלם 4 פצועים, מתוכם גבר ואשה במצב קשה בטיפול נמרץ כללי, פצוע נוסף במצב בינוני ופצועה נוספת במצב קל.

08:21 - צה"ל איתר כ-100 מתקני רקטות בצפון הרצועה

דובר צה"ל הודיע שלוחמי צוות קרב חטיבה 401 איתרו כ-100 מתקני רקטות וכ-60 רקטות מוכנות לשיגור במרחב בית לאהיא שבצפון הרצועה, וכי הלוחמים חיסלו עשרות מחבלים במהלך הקרבות. בנוסף, במרחב ח'אן יונס לוחמי צק"ח 7 הכווינו מספר כלי טיס לחיסול מחבלים שזוהו במרחב, וכן מסוק קרב שהשמיד אמצעי תצפית שסיכן את כוחותינו.

07:25 - חשד לחדירת כלי טיס עוין בצפון

אזעקות נשמעו בעמוקה, משמר הירדן, חולתה, יסוד המעלה, איילת השחר, גדות ושדה אליעזר. בהמשך התברר כי מדובר בהתרעת שווא.

06:00 - הותר לפרסום: רס"ל (במיל') ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם בגדוד 7155 בעוצבת חוד החנית, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה

בנוסף, בקרב בו נפל רס"ל (מיל') ניצן שסלר ז"ל, נפצע קשה לוחם מילואים בגדוד 7155 בעוצבת חוד החנית. כמו כן, לוחם בגדוד ההנדסה 603 בעוצבת סער מגולן, נפצע אתמול באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה.

05:54 - מזכ"ל האו"ם קורא להפסקת אש

אנטוניו גוטרש, מזכ"ל האו"ם: "אנחנו צריכים הפסקת אש הומניטרית מיידית כדי להבטיח שהעזרה תגיע לאן שצריך, להקל על שחרור החטופים, כדי לכבות את הלהבות ממלחמה רחבה יותר".

