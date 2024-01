22:16 - דיווח: תקיפה ישראלית בדרום לבנון

רשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, מדווחת כי מטוסי קרב ישראליים תוקפים במארון א-ראס שבדרום לבנון.

22:11 - הנרצחת בפיגוע המשולב ברעננה: עדנה בלושטיין בת ה-79, תושבת העיר

הנרצחת בפיגוע הדריסה והדקירה שאירע היום ברעננה היא תושבת העיר, עדנה בלושטיין, בת 79. ראש העיר רעננה חיים ברוידא מסר: "אנו משתתפים בצער המשפחה על הירצחה, ומאחלים החלמה מהירה לפצועים". ברקע העובדה שהמחבלים שנעצרו הינם שוהים בלתי חוקיים שהועסקו במכון שטיפת רכבים ברעננה, ביקש ראש העיר מהמעסיקים "לבחון כל עובד וגם את מהימנות תעודת הזהות שלו".

20:08 - חמאס פרסם סרטון נוסף, צה"ל למשפחות 3 החטופים: "בוחנים את מהימנותו"

נציגי צה"ל הגיעו הערב למשפחותיהם של איתי סבירסקי, נועה ארגמני וחטוף נוסף שמוחזקים בשבי בשטח רצועת עזה, ועדכנו את בני המשפחות במידע שיש בידי צה"ל אודותיהם ובסרטון שפרסם חמאס. צה"ל בוחן את מהימנות הסרטון ויעדכן את הציבור בהמשך.

בהצהרה הערב, אמר דובר צה"ל כי קיים חשש כבד לגורל איתי סבירסקי והחטוף הנוסף. הוא הוסיף: "לצד זאת, קיבלנו אות חיים מנועה ארגמני, איתי לא נורה על ידי כוחותינו, זהו שקר של חמאס". לכתבה המלאה

20:04 - הרמטכ"ל: "הפיגוע ברעננה - השראה מהמלחמה בעזה"

רב אלוף הרצי הלוי ביקר ביחידת יהל"ם של חיל ההנדסה הקרבית, שם דיבר עם החיילים שנלחמים בכל הגזרות בימים אלה. "חווינו היום טרור גם ברעננה, ששואב השראה מדברים בעזה. זה לא אנשים אמיצים שבאים להילחם אתכם, לוחמים חיילים וצבא, זה אנשים שבאים לתוך עיר ותוקפים אזרחים בתוך שגרת יומם, ודורסים על מדרכות, ויש רק מענה אחד לדברים האלה. הלילה אנחנו נוציא כוחות בעזה, להמשיך להילחם במחבלים, אנחנו נוציא כוחות ביהודה ושומרון להמשיך להילחם בתשתיות טרור, אנחנו נוציא כוחות בגבול לבנון להמשיך להילחם ולהשמיד תשתיות טרור. האמירה ברורה לכל האזור - אנחנו נחיה כאן".

19:24 - גלנט: אם תיפסק האש ייחרץ גורלם של החטופים לשנים בשבי, נצליח להגיע להסכמות ולשחרורם רק מעמדה של כוח

שר הביטחון חזר בהצהרה לציבור על עמדתו בסוגיית המשך הלחימה והשפעתה על עתיד החטופים: ישראל תצליח להגיע להסכמות ולשחרורם של החטופים רק מעמדה של כוח - "ללא לחץ צבאי איש לא ידבר איתנו".

"אני אומר באופן ברור, בתום המלחמה לא יהיה איום צבאי מעזה, חמאס לא ישלוט ויתפקד ככוח צבאי בעזה - וצה"ל יוכל לעשות כל מה שירצה בתוך הרצועה כדי להגן על ישראל" אמר גלנט.

גלנט הכריז שהתמרון בצפון עזה הושלם, ושבדרומה הוא קרוב לכך: "בתחילת הלחימה ציינו את שלבי הביצוע והבהרנו כי שלב התמרון האינטנסיבי ברצועת עזה ימשך כ-3 חודשים. זהו מהלך רציף חוצה שלבים, במהלכו אנו קוטעים את הצירים בין חאן יונס לרפיח. בכל יום שעובר, עיר הטרור שבנה סינוואר בדרום הרצועה קורסת למנהרות שחפרה לעצמה".

עוד הוסיף השר לגבי סוגיית "היום שאחרי": "בעזה חיים פלסטינים, השלטון חייב לצמוח מתוך רצועת עזה. המחשבה המדינית היא המובילה את המעשה הצבאי. חוסר החלטה מדיני עלול לפגוע במעשה הצבאי - חובתה של הממשלה לקבוע את היעד".

גלנט קרא לשותפיו לקבינט המלחמה גנץ ונתניהו: "זוהי עת לאחדות ולפשרות. ממשלת החירום היא תנאי לניצחון במלחמה, וחובתנו לשכפל את אחדות הלוחמים לאחדות לאומית ואזרחית בהנהגת המדינה. בלעדיה, המרוויח היחידי יהיה החמאס". על היחסים עם נתניהו אמר גלנט: "גם רה"מ וגם אני נחושים לנצח במלחמה. כל היתר שמועות".

השר גדעון סער התייחס באולפן חדשות 12 לדבריו של שר הביטחון בנוגע להישגי הלחימה: "אסור בשום אופן להגיד סיום שלבים לפי לוח זמנים ולא לפי הישגים. אני מתנגד ליציאה מח'אן יונס לפני שאנחנו רואים התקדמות בסוגיית החטופים וחיסול ראשי חמאס".

"אין כרגע איזשהו מתווה שמישהו מציע לקבל אותו", הוסיף חבר הקבינט סער. "חמאס עומד בגישה של הפסקת המלחמה כעת. להפסקת המלחמה יהיו השלכות קשות ביותר - הטרור הזה ירדוף אותנו. חייבים להשלים את המלאכה".

16:20 - אחרי 101 ימים של מלחמה - גולני יוצאים מעזה להתרעננות והגברת מוכנות להמשך

צה"ל הודיע על יציאתה של אוגדה 36 מרצועת עזה, כחלק מתוכנית הלחימה. האוגדה לקחה חלק משמעותי בלחימה והשתתפה בפירוק המסגרות הצבאיות של חמאס בצפון הרצועה. עוד נמסר מצה"ל כי ברצועה נותרו כעת 3 אוגדות לוחמות, לצד כוחות מיוחדים, אשר ממשיכות להילחם בכלל חלקי הרצועה.

עם יצאת החטיבה משטח הרצועה, המח"ט אל"ם יאיר פלאי דיבר ללוחמיו ברשת הקשר וסיפר על גאוותו בהם: "ב-7 באוקטובר, חג שמחת תורה, ארגון הטרור הרצחני חמאס הרים ראש, הפתיע ותקף. לוחמי החטיבה עמדו בפרץ והגנו בגופם על המוצבים והיישובים בקרבות גבורה. לוחמים, תהיו גאים בעצמכם! גולני בקרבות בעוטף עזה לא נופלת מגולני של תל פאחר, הבופור והחרמון. אתם דור הניצחון, ברית נצח כרותה עם 83 הלוחמים שנפלו במערכה על הגנת העם, על הבטחת דור העתיד".

"לוחמי חטיבת העם. את הלכידות של החזית נביא לעורף - נדביק נאחד ונחבר. זהו סוד הנצח, זו גולני. לאויב מצפון וממזרח נאמר - אנחנו מוכנים ונחושים, עם אמונה בצדקת הדרך, קטלניות ואנושיות. 'ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם'".

13:57 - אזעקות הופעלו בקריית שמונה



13:55 - פיגוע משולב ברעננה: אישה נרצחה ולפחות 19 נפצעו מדריסה ודקירה



הפיגוע החל ברחוב החרושת, כשמחבל השתלט על רכב תוך כדי שהוא דוקר את הנהגת, זורק אותה מרכבה ומתחיל בנהיגה מהירה. הוא דרס 3 בני אדם, וכשהמכונית נתקעה לאחר הפגיעה בהם - הוא נטש את הרכב, לקח רכב אחר מאותו רחוב וממשיך במסע הדריסות לכיוון רחוב אחוזה.

ברחוב אחוזה הוא השתלט על רכב אחר והמשיך לכיוון רחוב ויצמן - שם הוא דורס מספר אנשים ונמלט מהזירה.

הוא פצע אנושות אישה בשנות השבעים לחייה, שמותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים. רבים נפצעו, ביניהם 5 באורח קשה. כוחות משטרה גדולים הגיעו למקום ופתחו במצוד שבסופו נעצרו והועברו לחקירת שב"כ אחמד ומוחמד זידאת, קרובי משפחה שוהים בלתי חוקיים בני 24 ו-44, תושבי בני נעים שליד חברון.

ראש העירייה אמר זמן קצר לאחר הפיגוע, שהתרחש בסמוך לבתי ספר: "מבקש מהתושבים ותלמידי בית הספר לא להסתובב ברחובות ולהמתין עד שהתמונה תתבהר ולהוראות של כוחות הביטחון". לכתבה המלאה

13:54 - מחבלים בתוך בית ספר ומתחם לייצור פצצות: תיעוד מפעילות כוחות צה"ל בנוציראת

לוחמי חטיבה 646 פועלים במרחב מחנה נוציראת שבמרכז רצועת עזה. במחנה איתרו הכוחות מתחם לייצור פצצות מרגמה, מפעל לייצור רקטות ואמצעי לחימה שהוסלקו בתוך מבנה של ארגון הומניטרי, כך פרסם דובר צה"ל

בהכוונה מודיעינית, הכוחות סרקו בית ספר במרחב. במסגרת הסריקות איתרו הלוחמים שמונה מחבלי חמאס שהסתתרו בבית הספר, המחבלים נעצרו ונלקחו להמשך חקירת כוחות הביטחון. בנוסף, במרחב בית הספר אותר מחסן אמצעי לחימה שהכיל אמל״ח רב.

13:00 - שולחים פרחים למשפחות חטופים - כדי לרגל אחר גורמי ביטחון ישראלים: כך מנסים האיראנים לפעול בישראל

בשב"כ חשפו ניסיונות פעולה של פעילי טרור איראנים בישראל דרך פלטפורמות שונות ברשתות החברתיות. בארגון פרסמו לאחרונה כי גופי ביטחון איראנים, עושים שימוש בפלטפורמות פיקטיביות ברשת ומקדמים תוך כדי פעילות מול משפחות חטופים. בין היתר, הם יוזמים התקהלויות ליד בתי המשפחות ושולחים להם זרי פרחים ומסרים.

בשב"כ התירו לפרסם כי המשימות שעומדות מאחורי הפעילויות, הן צילום כתובות מגורים של אנשי מערכת הביטחון, ושל גורמים המופיעים בתדירות בתקשורת ומתבטאים נגד איראן.

חשבונות חשודים כי פועלים על ידי גורמי הביטחון האיראנים | צילום: תקשורת שב״כ

חשבונות חשודים כי פועלים על ידי גורמי הביטחון האיראנים | צילום: תקשורת שב״כ

במסגרת המחאות למען החזרת החטופים מקדמים אותם גורמי ביטחון איראנים, פעולות כגון תליית שלטים שנוסחו על ידם, צילום מפגינים, מילוי "סקרים" ועוד. ברגע שאדם מעוניין למלא "סקר", הוא מופנה לקישור למילוי טפסי פרטים אישיים כשהמטרה האמיתית היא איסוף מידע רב אודות אזרחים ישראלים והפעלתם בשיטוי לטובת ביצוע משימות ביטחוניות.

כפי שפורסם בחדשות 12, חלק מהמסרים מופצים בקבוצה בטלגרם בשם "דמעות מלחמה" שחברים בה, נכון לעכשיו, כאלפיים איש. לפי התחקיר שפרסמנו, שבוצע בשיתוף עם המיזם "פייק ריפורטר", ערוץ הטלגרם הוקם יום אחרי מתקפת הטרור של 7 באוקטובר ומפרסם מאז תמונות של נרצחים, נעדרים וחטופים.

11:30 - כוכבי נגד הממשלה: "ביטויים רעילים, יוצרים איום קיומי"

הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, שכיהן בתפקיד עד חודש ינואר אשתקד, מתייחס לראשונה למתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיה ברצועת עזה. בהצהרה שנשא באזכרה השנתית לציון 76 שנה לנפילת אנשי הל"ה, מדגיש כוכבי כי הוא נושא באחריות לפעולות שנעשו בצה"ל בתקופתו: "אני שואל את עצמי ללא הרף מה אפשר היה לעשות אחרת".

בביקורת חריפה שהעביר על הממשלה, האשים כוכבי נבחרי ציבור בכך שתרמו לחזרה לשיח החברתי "האלים והפלגני". לדבריו למעשיהם יכולות להיות השלכות מסוכנות: "אנשים בעלי השפעה שנוקטים בדרך מפלגת מפוררים את עיקרון השותפות - ויוצרים תנאים לאיום ביטחוני וקיומי".

11:20 - אזעקות במתת שבגליל העליון

לפחות 3 שיגורים זוהו מכיוון לבנון לשטח ישראל, כולם נפלו בשטח פתוח ולא היו נפגעים. צה"ל תוקף את מקור הירי.

11:15 - שכם: לוחמי דובדבן עצרו את ראשי תא ה"כותלה" של חמאס

בפשיטה לילית על האוניברסיטה בשכם, לאחר הימנעות של שנים מצד גורמי הביטחון מליהכנס למקום, איתרו לוחמי דובדבן במילואים חלק מחברי תא ה"כותלה" שישנו בחדר התפילה. לטענתם הם "מוחים על תנאי שכר הלימוד", אולם בפועל הם משתמשים בשטח האוניברסיטה כדי להסוות את פעילות הטרור שהם וכמקום מקלט מהצבא. עשרות דגלי חמאס הוחרמו מהמחסנים באוניברסיטה.

10:30 - החטופה ששוחררה משבי חמאס עמית סוסנה הגיעה לסיור בביתה בכפר עזה

סוסנה, שהוחזקה 55 ימים בשבי חמאס, סיפרה כיצד נחטפה מביתה בכפר עזה והובלה רגלית מעבר לגדר. עוד תיארה את התנאים הקשים בשבי, והרגע שבו מצאה כוחות אדירים ונלחמה בגבורה בכמעט שמונה מחבלי חמאס שסרטון החטיפה שלה שפורסם לאחר שחרורה.

08:10 - מחבלים שהעמיסו אמל"ח על משאית בח'אן יונס חוסלו מהאוויר

פשיטות נרחבות בח'אן יונס, ביממה האחרונה - צה"ל השמיד אמל"ח רב: כוחות של אוגדה 98 שפעלו בדרום הרצועה, זיהו שני מחבלי חמאס שמעמיסים אמצעי לחימה על משאית. הם חוסלו על ידי כלי טיס של חיל האוויר, והאמל"ח הושמד.

מחבלים שהעמיסו אמל"ח על משאית חוסלו מהאוויר | צילום: דובר צה"ל

במקביל, לוחמי צוות הקרב החטיבתי 7 פשטו על מפקדה מבצעית של חמאס והחרימו רובי קלאצ׳ניקוב, אקדחים, רימונים, טילי RPG וציוד צלילה השייך לכוח הימי של חמאס. בנוסף, כוחות נוספים של צה"ל השמידו ביממה האחרונה שני מחסני אמצעי לחימה מהקרקע ומהאוויר, תקפו מבנים צבאיים של חמאס ואיתרו כלי נשק, מטענים ומחסניות בתוך ארון חדר ילדים בביתו של מחבל חמאס.

06:40 - שגיב יחזקאל העביר את הלילה במעצר, בישראל פועלים להבאתו לארץ

שחקן נבחרת ישראל ואנטליאספור הטורקית, שחגג שער עם מחווה לחטופים, נחקר באשמת "סיוע לטבח הישראלי בעזה" - במשרד החוץ ובהתאחדות לכדורגל יעשו הכל כדי להנחיתו בישראל עוד היום. בטורקיה פורסמה קריקטורה אנטישמית שהפכה ויראלית במדינה, ונושאת את הכתובת: "100 ימים בעזה - 10,000 ילדים הרוגים". בנוסף, אחד הספונסרים הגדולים של המועדון הטורקי מאיים בתביעה בעקבות המקרה.

04:24 - דיווחים פלסטיניים: צה"ל פועל בשעה זו בקלקיליה ובשכם; במקביל, דיווחים על תקיפות ברצועה

הפלסטינים מדווחים כי כוחות צה"ל ביצעו כמה פשיטות בעיר קלקיליה, שבמהלכן הרסו בתי מחבלים. כמו כן דיווחו הפלסטינים על פעילות בעיר שכם, שכללה מספר גדול של כלי רכב צבאיים. עוד דווח על תקיפות נרחבות בדרום רצועת עזה - כשהמיקוד הוא על הערים ח'אן יונס ורפיח.

03:36 - סנטקום: החות'ים שיגרו אמש טיל בליסטי לעבר ספינת מלחמה אמריקנית, כלי טיס הפיל אותו בהצלחה

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע שהמורדים החות'ים בתימן שיגרו אתמול טיל בליסטי לעבר ספינת המלחמה האמריקנית USS Laboon שפועלת בדרום הים האדום - כלי טיס הפיל אותו בקרבת החוף של עיר הנמל אל-חודיידה. עוד דווח כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

03:09 - שר החוץ הסיני: קוראים לוועידת שלום בין-לאומית בקנה מידה אפקטיבי יותר ולוח זמנים קונקרטי ליישום פתרון שתי המדינות

בתום כמה פגישות שערך בקהיר עם מקבילו המצרי סאמח שוכרי, התייחס שר החוץ של סין וואנג יי למלחמה בעזה. לפי הודעת משרד החוץ הסיני, אמר וואנג יי כי הסכסוך בעזה "גורם לאבדות עצומות בקרב אזרחים חפים מפשע - מה שמוביל לאסונות הומניטריים חמורים ולהאצת התפשטותן של השפעות שליליות". עוד אמר כי סין החליטה לספק בפעם השלישית סיוע הומניטרי לתושבי הרצועה. כמו כן, הוסיף וואנג יי ואמר שהקהילה הבין-לאומית צריכה להקשיב היטב לדאגות הלגיטימיות של המדינות באזור, וש"הממשל העתידי של עזה צריך להיות צעד חשוב לקראת פתרון שתי המדינות".

02:28 - שר החוץ של ארה"ב אנתוני בלינקן בהצהרת הזדהות עם החטופים לציון 100 ימים בשבי

בהצהרתו כתב: "14 בינואר מציין 100 ימי שבי עבור יותר מ-130 בני אדם, כולל 6 אמריקנים, שנלקחו כבני ערובה על ידי חמאס במהלך המתקפה האכזרית שלו על ישראל ב-7 באוקטובר. זה לא אפשרי עבורנו להבין מה הם חוו במהלך 100 הימים האלו, אך נפגשתי עם רבים ממשפחותיהם ומסרתי מסר ברור: 'ארצות הברית איתכם ולא ננוח עד שתתאחדו עם יקיריכם'. אנו ממשיכים לעבוד מסביב לשעון כדי להבטיח את שחרורו של כל בן ערובה".

01:10 - בנגלדש הביעה את תמיכתה בדרום אפריקה בתביעתה נגד ישראל בבית הדין הבין-לאומי

בהצהרה שפורסמה אמש, נמסר ממשרד החוץ של בנגלדש כי המדינה "מברכת על ההזדמנות להגיש הצהרת התערבות בהליך בבוא העת". עוד הוסיפו במשרד החוץ כי "בנגלדש קוראת לכל המדינות לכבד את התחייבויותיהן על פי אמנת רצח העם".

#Bangladesh stands in support of South Africa in its case against #Israel before #ICJ under 1948 #Genocide Convention; welcomes the opportunity to file a declaration of intervention in the proceedings in due course.



Full press statement#StopGazaGenocide #NeverAgain pic.twitter.com/spKO6G86Fz