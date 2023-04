34 רקטות שוגרו היום (חמישי) מאזור דרום לבנון לעבר יישובים רבים בגבול הצפון, ובהם שלומי, בצת, חניתה, גורן, ראש הנקרה ועברון - במטח שלא נראה כמותו מאז 2006. חלק מהרקטות יורטו מעל שלומי ונהרייה ותושבי הצפון דיווחו על הדי פיצוצים חזקים. לפי כוחות הביטחון, זוהו כמה נפילות. בן 18 נפצע קל מרסיסים של רקטה שהתפוצצה ליד רכבו.

במערכת הביטחון מעריכים שארגונים פלסטיניים מדרום לבנון הם שעומדים מאחורי הירי, ולא בפעם הראשונה - ככל הנראה בתגובה לאירועים במסגד אל-אקצא בירושלים. גורמים בחזבאללה הפנו אצבע מאשימה בתקשורת הלבנונית לארגונים הפלסטיניים - והכחישו מעורבות בהסלמה. בתוך כך, ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, נפגש ככל הנראה עם מזכ"ל חזבאללה, חסן נסראללה בביירות.

שרידי רקטות בצפון | צילום: איל מרגולין, פלאש 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט מקבלים עדכונים על המצב, והם צפויים לכנס אחר הצוהריים בקרייה בתל אביב ישיבת הערכת מצב. לאחר מכן, יכונס את הקבינט המדיני-ביטחוני - לראשונה מאז חודש פברואר האחרון.

17:01 גורם בחזבאללה מכחיש את מעורבות הארגון בדיווח של העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד: לא אחראים לשיגור הרקטות מלבנון לאזור הגליל.

16:55 ראש הלשכה המדינית של חמאס, הניה, נפגש בביירות עם נסראללה.

16:54 בשעה זו מתקיימת ישיבת הערכת מצב בפיקוד צפון

16:49 כוח יוניפי"ל של האו"ם קורא לכל הצדדים לשוב לרגיעה ולמנוע הסלמה: "המצב מסוכן".

16:44 סוכנות הידיעות רויטרס מפי שלושה מקורות ביטחוניים בלבנון: הפלגים הפלסטיניים אחראים לירי הרקטות מלבנון ולא חזבאללה.

16:38 אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו, בציוץ בטוויטר: "בשלושה חודשים נתניהו גרר את מדינת ישראל למצב בלתי אפשרי, מעולם לא היינו כל כך מפוררים מבפנים ומבודדים מבחוץ. השחיקה בהרתעה הישראלית והחולשה שמשדרת הממשלה הביאו את אויבנו למהלך מתואם ומתוכנן. ברור שמדובר בתיאום מלא בין איראן, חיזבאללה, חמאס ושאר ארגוני הטרור".

"לצערי למרות כל ההתרעות שהונחו על שולחנו של ראש הממשלה, הוא העדיף להתעסק בענייני כבוד, אגו וסגירת חשבונות מול שר הביטחון שלו", כתב ליברמן והוסיף: "במקום לכנס את הקבינט המדיני ביטחוני לדיון עומק מקיף, הוא מנע מהשרים לקבל הערכות ותמונת מצב עדכנית מפי גורמי הביטחון המוסמכים. על כל ההתנהלות המופקרת וחסרת האחריות הזו, הוא יצטרך בבוא היום לעמוד מול ועדת חקירה ולתת הסברים".

16:34 למועצות ולרשויות בצפון נמסר כי כרגע אין הנחיות מיוחדות מפיקוד העורף.

16:25 צבא לבנון איתר שני משגרים שמהם נורו הרקטות לעבר ישראל.

16:22 בשל החשש מירי רקטי נוסף: ראשי רשויות בצפון הורו על פתיחת המקלטים.

16:19 חה"כ דני דנון (הליכוד), חבר וועדת חץ וביטחון ל-N12: "הקבינט לא צריך רק להתכנס אלא גם להגיב בצורה תקיפה ולהפסיק את מדיניות ההכלה. לא ייתכן שמדינה ריבונית תספוג מטח טילים ולא תהיה תגובה חריפה. אנחנו צריכים לפעול בצורה לא מידתית, לא פרופורציונלית ושתכאב להם מאוד".

16:13 שר החוץ אלי כהן: "ביום הראשון של פסח. בעודנו יושבים לשולחן החג, בני משפחה וחברים, ישראל מתמודדת עם רקטות מדרום ומצפון. זה לא צירוף מקרים. אף אחד לא צריך לבדוק אותנו, אנחנו ננקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ארצנו ועל עמנו. אני קורא לקהילה הבינלאומית לצאת בהצהרה ברורה נגד האחראים לתקיפה על ישראל".

