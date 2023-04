אלסנדרו פאריני, אזרח איטליה בן 36, הוא התייר שנרצח אמש (שישי) בפיגוע הדריסה בטיילת תל אביב - כך אישר שר החוץ האיטלקי אנטוניו טאג'אני. לפי התקשורת המקומית, פאריני הוא עורך דין תושב רומא שהגיע לחופשה בתל אביב. המחבל, יוסף אבו גאבר, תושב כפר קאסם בן 45, דהר עם רכבו על טיילת תל אביב והביא לפציעתם של 8 תיירים, בהם פאריני.

מטעם ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, נמסר: "מביעה תנחומים עמוקים על מותו של אלסנדרו פאריני, קרבה למשפחתו, לפצועים וסולידריות עם מדינת ישראל על הפיגוע הפחדני שפגע בו".

"אימה ומורת רוח עמוקה מהפיגוע הפחדני בתל אביב", כתב משרד החוץ האיטלקי בציוץ. שגריר האיחוד האירופי בישראל, דימיטר צ'נצ'ב, צייץ בטוויטר: "חדשות קורעות לב על פיגוע נוסף היום, הפעם בטיילת תל אביב עם הרוג אחד וכמה פצועים. אני מגנה חד משמעית את האלימות הזו. מחשבותינו ותפילותינו עם משפחות הקורבנות והפצועים".

Heartbreaking news of yet another terror attack today, this time on Tel Aviv promenade with one killed and several injured. I unequivocally condemn this violence. Our thoughts and prayers are with the victims' families and the injured.