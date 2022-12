פיגוע הדקירה שאירע אתמול (שישי) בחווארה שבאזור שכם - גרם לפלסטינים לפתוח במסע הסתה נגד ישראל ולהדהד שוב ושוב את הנרטיב השקרי, כדי להשחיר את ישראל הן בקרב הציבור הפלסטיני והן בקרב הקהילה הבין-לאומית. "הוצאה להורג בדם קר של אזרח חף מפשע", הם טוענים ויוצרים פייק ניוז שרחוק מהמציאות - ומתעלם מהעובדה שהמחבל שביצע את הפיגוע, דקר שני לוחמי מג"ב.

כך לדוגמה, הפלסטינים הפיצו תמונה מעוותת - כאשר השתמשו בסרטון שתיעד את הפיגוע וחתכו ממנו קטע, בניסיון להשתמש בו כדי להפנות אצבע מאשימה לישראל. לצד התמונה שבאמצעותה הפלסטינים מנסים לטעון כי המחבל לא ניסה לחטוף את הנשק של קצין מג"ב, הם הציבו תמונה נוספת של אירוע מפברואר 2020 - שבו נהרג "שהיד הטרקטור" של הג'יהאד האיסלאמי.

בעקבות המסגור הפלסטיני המוטעה של האירוע, שליח האו"ם למזרח התיכון תור וונסלד התייצב לצד הפלסטינים וטען כי "נחרדתי מהריגתו של הפלסטיני עמאר מפלח במהלך מאבק עם חייל ישראלי בחווארה בגדה המערבית. תנחומיי מעומק הלב למשפחתו השכולה. חובה שתקריות כאלו ייחקרו מיד ויש להעמיד לדין את האחראים". בישראל זועמים על וונסלד ושוקלים לזמנו לשיחת נזיפה.

Horrified by today’s killing of a Palestinian man, Ammar Mifleh, during a scuffle with an Israeli soldier near Huwarra in the o. West Bank. My heartfelt condolences to his bereaved family. Such incidents must be fully & promptly investigated, & those responsible held accountable.

דובר משרד החוץ עמנואל נחשון הגיב לו בטוויטר וכתב: "התגובה הזו היא עיוות מוחלט של המציאות. האירוע פיגוע טרור, במהלכו נדקר שוטר ישראלי בפניו וחייו של שוטר נוסף היו בסכנה ולכן הוא ירה במי שרצה לפגוע בו. זו לא 'התכתשות', זה פיגוע טרור!"

This reaction is a total distortion of reality. This incident is a terror attack, in which an Israeli policeman was stabbed in his face and the life of another police officer was threatened and consequently he shot his assailant. This is NOT a “scuffle”-this is a terror attack! https://t.co/1yoK8h7ehM