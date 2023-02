המתיחות הביטחונית: כ-30 אלף יהודים הגיעו לחברון במסגרת האירועים המסורתיים של שבת "חיי שרה", ובמקום התפתחו עימותים אלימים בין החוגגים לבין פלסטינים. העימותים, שכללו זריקות אבנים הדדיות, התפתחו לאחר התפרעות של אזרחים ישראלים שהשליכו חפצים ואבנים במרחב. כוחות הביטחון פעלו להפרדת שני הצדדים והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות.

במהלך העימותים יהודי תקף חיילת באמצעות מקל - והיא נפצעה וטופלה במקום. כמו כן, שני פלסטינים נפצעו כתוצאה מיידוי אבנים. כוח צה״ל ששהה במרחב העניק לפצועים טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן הם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי.

כוחות הביטחון עצרו מספר אזרחים ישראלים שהתפרעו ותקפו באלימות את הכוחות, והם יועברו להמשך טיפול משטרתי. בעקבות ההתפרעויות, הוחלט על הפסקת כניסת המתפללים לקבר.

כחלק מהחגיגות הגיע אתמול למקום חבר הכנסת איתמר בן גביר, שם אירעה תקרית אלימה בין אדם שיכור לבין המאבטחים שלו, שבמהלכה אחד מהם נפצע ופונה לבית חולים. ככל הנראה, האירוע האלים התפתח על רקע שתיית אלכוהול ולאחר הקנטות הדדיות בין הצדדים.

Confrontations/ clashes occurred between Palestinians and ISF/ Israeli settlers near Bab Al Zawyeh area during Israeli settlers march in Hebron Old City pic.twitter.com/Htzm3gUhoJ