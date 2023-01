"בדרך להסכם היסטורי": ראש הממשלה יאיר לפיד הודיע היום (שלישי) רשמית כי ישראל ולבנון הגיעו להסכם "היסטורי" על סרטוט הגבול בימי בין המדינות. לפיד אמר כי "מדובר בהסכם היסטורי שיחזק את ביטחון ישראל, יכניס מיליארדים לכלכלת ישראל ויבטיח את היציבות בגבול הצפון". עוד הודיע לפיד כי מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני, ולאחריו תתקיים ישיבת ממשלת מיוחדת שבהם ההסכם צפוי להיות מאושר.

הודעתו של ראש הממשלה לפיד הגיעה זמן קצר לאחר הודעה רשמית מצידו של נשיא לבנון מישל עון על פרטי ההסכם. עון אישר רשמית את נוסח ההסכם עם ישראל ואמר: "מספק את דרישות לבנון, נקווה שייחתם מהר ככל הניתן".

הבוקר קיבלו תחילה השיחות אישור מהגורמים המקצועיים בשתי המדינות - ראש המל"ל ד"ר איל חולתא והנציג הלבנוני הבכיר לשיחות, סגן יו"ר הפרלמנט אליאס בו סעב. חולתא אישר כי ישראל מתקרבת להסכם עם לבנון על סרטוט הגבול הימי בין המדינות. "השינויים שדרשנו תוקנו, שמרנו על האינטרסים הביטחוניים של ישראל", אמר. לפי לוח הזמנים המסתמן, אם אכן ייחתם ההסכם - הוא יאושר באופן סופי לפני הבחירות.

"כל דרישותינו נענו, השינויים שדרשנו תוקנו", הדגיש חולתא. "שמרנו על האינטרסים הביטחוניים של ישראל – אנחנו בדרך להסכם היסטורי". גורם ישראלי אמר: תוקנו כל הסעיפים שביקשנו, גם לגבי קו המצופים וגם לגבי הקידוח במאגר קאנא.

ההסכם טרם הוצג בישראל, אולם שתי המדינות טוענות שכל דרישותיהן מולאו. בירושלים אומרים ששתי הסוגיות שישראל עמדה עליהן בתוקף, שנחשבו להערות "מהותיות" של הלבנונים על הטיוטה הקודמת - נפתרו. שרת האנרגיה קארין אלהרר אף טענה שהלבנונים "התקפלו".

ישראל ככל הנראה לא התפשרה על קו המצופים, כלומר על קו הגבול הימי עם לבנון – שמהותי לישראל מבחינה ביטחונית. שם יש קו הגנה שישראל בנתה נגד חדירות לשטחה - מעל ומתחת למים. זו הסיבה להתעקשות הישראלית על נקודה זו, שמהווה אינטרס ביטחוני משמעותי.

על פי ההסכם המסתמן, ניתן כפיצוי ללבנון על התפשרותה סביב קו המצופים מעין התפשרות על קו הגבול בעומק - כ-200 מייל מהחוף.

בנוסף, הצדדים מצאו מנגנון פיצוי לישראל על כך שהחלק הלבנוני של שדה קאנא חודר לשטח ישראל. על פי ההערכות, חברה צרפתית בשם "טוטאל" היא זו שתשלם את סכומי הפיצויים לישראל - שכך לא יועברו דרך לבנון הרשמית ישירות.

העיתון הלבנוני אל-אח'באר דיווח על השינויים האחרונים בטיוטה הסופית - שפתרה את התסבוכות של הימים האחרונים. לפי הדיווח, צרפת הודיעה ללבנון שחברת "טוטאל" מחויבת להתחיל בקידוחים ובחיפושים מיד אחרי ההכרזה על ההסכם. היא מתכוונת להביא לשם ספינות וציוד חפירה בתחילת השנה הבאה. על פי הדיווחים בלבנון, הצרפתים שבו ואמרו כי הפעילות של "טוטאל" אינה קשורה להסכם הצדדי בין החברה לבין ישראל בנוגע לפיצויים.

שר האנרגיה הלבנוני וואליד פיאד הודיע רשמית כי חברת "טוטאל" תחל לחפש גז בים מיד לאחר חתימת ההסכם עם ישראל. מוקדם יותר דווח שבכיר החברה נחת בבירות, ככל הנראה עבור תיאומים וסידורים אחרונים בנוגע להסכם.

על פי הודעת ראש הממשלה לפיד, מחר תכונס ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני), ולאחריה תתקיים ישיבת ממשלה מיוחדת שבה צפויים לאשר את פרטי ההסכם. לאחר אישור ההסכם בממשלה, הוא יונח על שולחן הכנסת, אך היא לא צפויה להצביע עליו. לאחר האישור הסופי, פרטי ההסכם – כולל מפות וסעיפים סופיים – יוצגו לציבור.

ההערכה היא שיתקיים טקס חתימה, אם כי לא בין שתי המדינות – אלא בין כל אחת מהן לבין ארצות הברית. החתימה הצפויה אמורה להתקיים בדרג פקידותי ולא בדרג נבחר, כשעדיין לא ברור מי הגורם המקצועי שיישלח לחתום מטעם ישראל.

לפי חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, הממשלה תצטרך להכריע באיזה מסלול היא מביאה את ההסכם לכנסת – הנחה או הצבעה. מאחר שסביר שלא יהיה רוב בהצבעה, ההערכה היא שמסלול ההנחה הוא זה שייבחר. לכן, ההצבעה הראשונית בממשלה תהיה על מסלול האישור. ההסכם יונח בכנסת למשך שבועיים, ואז יגיע לאשרור סופי בממשלה.

הנציג הלבנוני לשיחות שרטוט הסכם הגבול הימי עם ישראל, סגן יו"ר הפרלמנט אליאס בו סעב, הודיע הלילה למתווך האמריקני עמוס הוכשטיין כי "לבנון מרוצה מנוסח ההסכם" - כך דווח ברויטרס.

אמש דווח שלבנון קיבלה טיוטה סופית מישראל לעסקת גבול ימי בתיווך ארצות הברית. "אם הכל יפעל כשורה, המאמצים של עמוס הוכשטיין עשויים להוביל לעסקה היסטורית", אמר בו סעב. עוד הוא הוסיף כי בהסכם המסתמן "ישראל לוקחת בחשבון את כל הדרישות של לבנון".

#BREAKING - Lebanon received from US the final draft of maritime border deal with Israel that "takes into consideration all of Lebanon's requirements" & "could imminently lead to a historic deal," Lebanese lead negotiator Elias Bous Saab tells @Reuters