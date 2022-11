מוקדם מהמתוכנן: לאחר שעודכן טלפונית במצב הביטחוני בישראל, הרמטכ"ל אביב כוכבי הודיע היום (רביעי) כי הוא מקצר את ביקורו שנערך בימים האחרונים בארצות הברית - וצפוי לנחות בישראל מחר בשעות הצוהריים. הודעתו הגיעה בעקבות האירועים הביטחוניים ביממה האחרונה, בהם הפיגוע המשולב בירושלים והתקרית החריגה בג'נין - שבה נחטפה גופתו של צעיר ישראלי.

בעקבות הפיגוע, המשטרה תגברה את כוחותיה בירושלים - והודיעה כי המצוד אחר המחבלים נמשך. כמו כן, חבלני המשטרה פעלו לזיכוי זירות המטענים, לצד חוקרי המשטרה והזיהוי הפלילי שפעלו לאיסוף ממצאים, ראיות ועדויות מהאירועים ומעדי ראייה.

*שר הביטחון בני גנץ התייחס לאירועים האחרונים: ״אנחנו ביממה קשה - אני מבקש למסור תנחומים למשפחתו של הנער שנרצח הבוקר בירושלים ויחד עם כל עם ישראל אני מתפלל להחלמת הפצועים. יש באזור גורמים רבים שמנסים לערער את היציבות – אנחנו פועלים מולם כל העת בכלל הזירות. *זמנם של מבצעי הפיגועים, מתכנני הפיגועים, ומממני הפיגועים קצוב".

"יש לנו צבא, משטרה ושירות ביטחון מצוינים – שידאגו לשים עליהם את ידיהם, ולהמשיך בסיכול הטרור", הוסיף גנץ. "בכל מקום, בכל זמן ובכל אמצעי. אנחנו פרוסים באופן רחב בכל השטח – ומגבירים את הפעילות המודיעינית ומרחיבים את היקף הכוחות בשטח בכדי לשמור על הביטחון של אזרחי ישראל״.

במקביל, בבית הלבן פרסמו הודעת גינוי לאחר הפיגוע "אנו מתאבלים על אובדן החיים ומאחלים החלמה מהירה לפצועים, ארה"ב עומדת לצד ישראל והציעה לה את כל הסיוע הדרוש". שגריר ארה"ב בישראל, טום ניידס, גינה את הפיגוע גם הוא בחשבון הטוויטר שלו. "מזועזע מפיגועי הטרור הפחדנים הללו", כתב. "בירושים פגעו באזרחים חפים מפשע, כולל ילדים. ליבי נשבר על משפחות הנפגעים".

Appalled by the cowardly terrorist attacks in Jerusalem today that targeted innocent civilians, including children. My heart breaks for the families of those who were harmed.

במשרד החוץ הטורקי גם פרסמו הודעת גינוי: "בצער נודע כי אדם אחד איבד את חייו ורבים נפצעו בפיגועי הפצצה שהתרחשו הבוקר בירושלים. אנו מגנים את מתקפת הטרור הזו נגד אזרחים, ומאחלים החלמה מהירה לפצועים". עוד הוסיפו בטורקיה כי הם "מודאגים מאוד מהמתח המתגבר ואובדן החיים בירושלים ובגדה המערבית לאחרונה".

אריה, שנרצח בפיגוע - היה אזרח קנדי. ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו - התייחס לכך בהודעת ניחומים שפרסם בחשבון הטוויטר שלו: "עצוב להיוודע על מותו של צעיר קנדי ​​בפיגוע בירושלים. אני שולח למשפחתו ולחבריו את תנחומיי העמוקים, וחושב גם על אלה שנפצעו. קנדה מגנה את האלימות הזו בצורה החריפה ביותר".

Incredibly saddened to learn about the death of a young Canadian in the terrorist attack in Jerusalem. I’m sending his family and friends my deepest condolences. I’m also thinking of those who were injured. Canada condemns this violence in the strongest possible terms.