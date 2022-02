כוחות קומנדו אמריקניים פשטו הלילה (חמישי) על בניין רב-קומות בצפון-מערב סוריה, במבצע שככל הנראה נועד לפגוע בפעיל טרור בכיר המזוהה עם ארגון אל קאעידה. דובר הפנטגון אישר שהמבצע התקיים ושלא היו נפגעים אמריקנים, אך לא מסר פרטים נוספים והסתפק בהודעה הבאה: "כוחות מיוחדים פעלו בצפון-מערב סוריה, המשימה הוכתרה בהצלחה".

על פי דיווחים של האופוזיציה הסורית ושל תושבי העיירה אטמה שמרחב אידליב, הכוחות טסו באמצעות כמה מסוקים ונחתו סמוך לעיירה, הממוקמת באזור שנשלט בידי המורדים שנלחמים במשטר אסד. משם הגיעו לבניין רב-קומות באזור שמאוכלס בצפיפות, הקיפו אותו וכרזו בערבית ליושבי הבית להתפנות ממנו. לאחר כשעתיים פרצו חילופי אש כבדים, שבמהלכם אחד המסוקים האמריקניים נפגע, נאלץ לנחות ובהמשך גם נהרס בידי הכוחות.

Something big is going down in NW #Syria -- (a) U.S. helicopter gunships firing on a target in the #Jinderes area of #Afrin & (b) a possible SOF raid targeting Tauqir Sharif, a [former] #UK citizen in the Atmeh area of #Idlib.pic.twitter.com/S2KWnFtAK5