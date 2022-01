העימות בין החות'ים בתימן ואיחוד האמירויות הולך ומסלים: 2 טילים בליסטיים שוגרו הלילה (שני) לכיוון אבו דאבי, ויורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית באיחוד האמירויות. זו המתקפה השנייה בתוך פחות משבוע של החות'ים לעבר האמירות העשירה, במחאה על מעורבותה ההולכת וגדלה במלחמת האזרחים בתימן.

יחיא סראיה, בכיר בארגון המורדים החות'ים בתימן, לקח הבוקר אחריות לביצוע המתקפה ואמר כי הם ביצעו מתקפה נגד שדה התעופה אל-ד'פרה אשר סמוך לאבו דאבי. בנוסף, הוא הבהיר כי בוצעו מתקפות נוספות באזור העיר דובאי וכן עבר ערי הגבול בערב הסעודית. מנגד, משרד ההגנה האמירתי הודיע כי הוא השמיד שני טילים בליסטים ששוגרו לכיוון המדינה.

לאחר הפרסום על השמדת הטילים עצמם, פרסם משרד ההגנה של איחוד האמירויות תיעוד של מטוסי קרב מסוג F16 המשמידים את הסוללה שממנה ככל הנראה שוגרו הטילים לעבר אבו דאבי. "האמירויות נכונה ונחושה להתמודד עם כל איום ותפעל בכל הצעדה שיידרשו כדי להגן עליה מפני כל המתקפות, צוטט בכיר במשרד ההגנה האמירותי בסוכנות הידיעות הממשלתית WAM. בתוך כך, שגרירות ארה"ב באיחוד האמירויות פרסמה הבוקר אזהרה לכל אזרחיה במדינה "לשמור על רמה גבוהה של עירנות".

MOD Joint Operations Command announces that at 04:10 hrs Yemen time an F-16 destroyed a ballistic missile launcher in Al Jawf, immediately after it launched two ballistic missiles at Abu Dhabi. They were successfully intercepted by our air defence systems. Video attached. pic.twitter.com/laFEq3qqLm