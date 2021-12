"תעשו טעות אחת - ואלו המטרות שייפגעו בישראל": בשער העיתון "טהרן טיימס" שהתפרסם הלילה (בין שלישי לרביעי) הוצגה מפה של ישראל ועליה "מטרות" שבהן אירן יכולה לפגוע לכאורה - זאת לאחר ששר הביטחון בני גנץ אמר כי "האירנים משחקים עם קלפים גרועים" ועל רקע הקשיים בשיחות הגרעין. "המשטר הציוני שכח שאירן יותר ממסוגלת לפגוע בהם מכל מקום", נכתב בשער העיתון.

"התעצמות האיומים הצבאיים הישראלים על אירן מרמזת כנראה על כך שהמשטר הציוני שכח שאירן מסוגלת להכות אותם מכל מקום", נכתב בעיתון, שציטט את העיתון ידיעות אחרונות כמי שטען שהתקיפה של ישראל בסוריה שנחפשה השבוע בוושינגטון פוסט, היא 'מסר ישיר' לאירן.

האירנים מתייחסים גם להחלטה של הרמטכ"ל אביב כוכבי "להגדיל את מספר החיילים בחיל האוויר ובאגף המודיעין כדי להיערך למתקפה על אירן", ולאיומים של שר הביטחון גנץ וראש המוסד דדי ברנע, שאמרו כי "יפעלו להפסיק באופן מוחלט את תוכנית הפיתוח והייצור של הטילים הבליסטיים של אירן".

Regime-controlled Tehran times has illustrated a map of #Israel with pinned areas as rocket targets (like red alert map), apparently they're not just threatening Israelis, check the pinpointed areas & find out that they are threatening Gaza and Palestinian cities as well!! #Iran pic.twitter.com/RvII09wZDg