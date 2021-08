דיווחים על תקיפה נוספת בשטח סוריה - בתוך 48 שעות: הטלוויזיה הסורית דיווחה הערב (חמישי) כי מערכות ההגנה האווירית של צבא סוריה הופעלו בתגובה לתקופה שבוצעה לכאורה באזור דמשק - ושפיצוצים נשמעו בגזרה. עוד דווח גם על תקיפה במחוז חומס.



רק שלשום (שלישי) דיווחו כלי תקשורת סוריים על מתקפה לעבר עמדה צבאית ליד הכפר חדר שבמדינה. על פי הדיווחים, נורו למוצב כמה טילים והדי פיצוצים נשמעו באזור. בתיעודים מהתקיפה נראה הבזק מהירי - ונשמע פיצוץ עז. לפי המקורות בסוריה, אין נפגעים מהירי.

לפי הדיווחים, שוגרו בסך הכול שלושה טילים לעבר העמדה שהותקפה. באחד התיעודים מהתקיפה נראה הבזק של טיל באוויר ולאחריו כדור אש על הקרקע.

Reports in Syria of an IDF strike toward an observation post near Hader in the Golan Heights. Footage appears to show the strike from the Israeli side.



(Video: Mahmoud Ayub) pic.twitter.com/bpJ7h6EmSN