כשבועיים לאחר טיל הנ"מ שזלג מסוריה ונחת סמוך לדימונה, הצבא הסורי אישר לפנות בוקר (רביעי) כי תקיפות אוויריות פגעו בעיר החוף לטקיה. לפי הדיווחים, אזרח אחד נהרג ושישה נפצעו בתקיפה שבצבא הסורי טענו שפגעה במפעל פלסטיק. קודם לכן, בתקשורת הסורית דיווחו שמערכות ההגנה האווירית הופעלו נגד "תקיפה ישראלית" בצפון-מערב המדינה. בדרום-מזרח לטקיה ממוקם הבסיס המרכזי של חיל האוויר הרוסי חְמֶיימִים, ובאזור נמצאת גם עיר הולדתו של נשיא סוריה אסד.

"מערכת ההגנה האווירית שלנו יירטה את הטילים והפילה את חלקם", נכתב בהודעת הצבא הסורי. בטלוויזיה המקומית טענו בדומה להודעת צבא סוריה: "יעדי התקיפה הישראלית היו מפעלי פלסטיק בעיר הנמל לטקיה". בעוד שבדיווח אחר, לא מטעם סוריה, נטען כי מפעלי הפלסטיק הם בכלל 2 מחסני נשק שהופצצו בהצלחה.

Plastic made products do not explode! Just watch this video again & listen to the sound of multiple secondary explosions after the airstrike of #Israel Air Force at the factory in #Jableh, #Latakia's outskirt in west of #Syria! It was weapon factory!pic.twitter.com/6YKqfndHsT