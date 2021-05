דובר צה"ל תת-אלוף הדי זילברמן הגיב אתמול (שבת) באופן רשמי על הבלבול שגרמה ההודעה שהוציאה יחידתו בלילה שבין חמישי לשישי, על כך שכוחות קרקעיים של צה"ל החלו לתקוף ברצועה. במכתב שהעביר ליושב ראש אגודת העיתונאים הזרים בישראל, התייחס זילברמן לטענות שצה"ל הטעה במכוון את התקשורת בהודעתו, והבהיר שמדובר ב"טעות שנעשתה בתום לב".

תחילת הפרשה בלילה שבין יום חמישי לשישי. חשבון הטוויטר של צה"ל בשפה האנגלית הוציא הודעה מעורפלת שלפיה "כוחות אוויריים וקרקעיים של צה"ל החלו לתקוף ברצועת עזה". כוונת הצבא הייתה לעדכן על ירי ארטילרי, אך בכלי תקשורת מובילים בעולם דיווחו כי ישראל החלה בכניסה קרקעית לרצועה. בתקשורת הצרפתית והאנגלית אפילו הזכירו שיחה עם גורם בצה"ל שאישר כי כוחות קרקעיים נכנסו לעזה.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.