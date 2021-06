טביעתה של "חרג", ספינת הדגל של הצי האירני שעלתה באש הלילה (רביעי) במפרץ עומאן, עשויה להוות שלב נוסף בהתחממות הזירה הימית במזרח התיכון, ועל פי דיווחים זרים – ייתכן שגם ארה"ב וונצואלה מעורבות בסיפור. מדובר בספינת משא המשמשת בעיקר לתמיכה באוניות בלב ים, ונשאה על סיפונה חניכים בקורס של חיל הים האירני. נסיבות טביעתה נמצאות בבדיקה.

במשך שנים אירן שומרת על קשר עם ונצואלה ומספקת לה נפט, כחלק מניסיונה לשבור את האמברגו הכלכלי החריף שמוטל עליה בשנים האחרונות. ארה"ב, שהטילה את האמברגו ומעוניינת לאכוף אותו כחלק מהפעלת הלחץ על אירן בנושא הגרעין, פועלת לסיכול הקשר הזה. רק לפני כחודשיים חסמו האמריקנים גישה של שתי מכליות כאלה שעשו את דרכן לוונצואלה.

במקביל להעברת הנפט, אירן מנסה לספק גם אמצעי לחימה לוונצואלה. על פי דיווחים זרים, ספינה אירנית בשם "מקראן" יצאה בסוף אפריל מאירן בדרכה לוונצואלה - ועל סיפונה כלי שיט מהירים שביכולתם לשגר טילים להטבעת אוניות. ייתכן שהספינות הללו נועדו לאבטח את המכליות האירניות ששטו לאמריקה הדרומית. משרד החוץ האירני התעקש כי לספינותיו יש חופש לפעול בכל מקום בעולם, והזהיר מכל ניסיון לפעול נגדן.

#BREAKING: An #Iran Navy ship thought to be bound for #Venezuela left its port in late April with seven high-speed missile-attack craft strapped to its deck, USNI News has learned. What's interesting here is a IRIN vessel may be carrying IRGC-N crafts.https://t.co/OaVvnaskd7