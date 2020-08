חגית יודקוביץ', אחותו של הרב שי אוחיון ז"ל שנרצח אתמול בפיגוע דקירה בפתח תקווה, ספדה לאחיה היום (חמישי) ואמרה שהוא "היה הדבר הטהור ביותר, שפגש לא באשמתו את הדבר הרע ביותר". יודקוביץ' גם ביקרה את התנהלותה הממשלה: "הדברים האלה קוראים בגלל שאין ענישה". מוקדם יותר, אימו של לוחם גולני עמית בן יגאל שנהרג מהשלכת אבן בעת פעילות מבצעית, הגיעה לביתו של הרב אוחיון ז"ל וניחמה את האלמנה: "בבקשה שאלו יהיו המקרים האחרונים".

"הפסדנו אדם משכמו ומעלה, שהיה עילוי, אבל גם מאוד צנוע - ורק מי שהכיר אותו ידע זאת", אמרה אחותו של שי, חגית. "אחי היה הדבר הטהור ביותר, שפגש לא באשמתו את הדבר הרע ביותר".

היא הוסיפה: "הדברים האלה קוראים בגלל שאין ענישה, מי שמרחם על האכזרים סופו שיתאכזרו לרחמנים. המדינה שלנו במקום לדאוג לביטחון תושביה, דואגת לדברים אחרים, ואנחנו לא רוצים שעוד משפחה תעבור את מה שאנחנו עוברים עכשיו, מספיק משפחות עוברות את הסבל הזה".

נאווה רביבו, אמו של עמית ז"ל, הגיעה לבית משפחת אוחיון לניחומים. "הזדעזעתי כמו שהזדעזעתי כשהבן שלי נרצח", אמרה. "הוא הלך לפעילות מבצעית, אבל היום כשאנחנו האזרחים מסתובבים חופשית במדינה שלנו (ונרצחים) זה מזעזע".

האם הוסיפה: "באתי לחבק חיבוק גדול, אוהב ומזדהה. אין מה להגיד, יש רק לחבק, לעודד ולתמוך. בבקשה שאלו יהיו המקרים האחרונים של חייל ואזרח חף מפשע שבסך הכל רצה להגיע הביתה בשלום. חיבקתי גם את הילדה הבכורה שעדיין לא מבינה איפה היא נמצאת".

Shocked by yesterday deadly stabbing attack in Petah Tikva. Our thoughts are with the family of the victim. Such violence is always unacceptable.