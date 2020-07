סוכנות הידיעות הסורית דיווחה הערב (שני) על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות מעל לשמי הבירה דמשק. על פי הדיווחים המקומיים, ישראל היא האחראית לתקיפה באזור אל-כיסווה, דרומית לעיר הבירה. על פי מידע לא מאומת שמגיע מסוריה, המתקנים שהופצצו שייכים לארגון הטרור חיזבאללה ולארגונים המזוהים עם משמרות המהפכה האירניות.

עוד דווח בכלי התקשורת בסוריה כי צבאו של אסד הצליח ליירט חלק מהטילים. על פי דיווח לא מאומת - יעד אחד היה שדה תעופה בינלאומי בדמשק בו נחת אתמול מטוס מטען אירני. מקורות רשמיים טענו כי התקיפה התבצעה מעל לרמת הגולן וזמן קצר לאחר מכן דווח על גל תקיפות נוסף. בדיווח נטען כי התקיפות האחרונות ממוקדות בפרברי דמשק ומחוז דרעא, הקרוב לגולן.

הפעלת מערכות ההגנה האווירית בסוריה‎

בכלי התקשורת סורים המקורבים למשטרו שדל אסד מזימים את השמועה כי בתקיפות הערב נהרג גנרל אירני. בנוסף, מאירביד שבצפון ירדן הגיעו דיווחים על פיצוץ ולהבות אש עקב נפילת פגז או טיל בשטחם, וייתכן ששוב האש מסוריה גלשה לשם.

Video of what looks like an interception over Damascus pic.twitter.com/pebgFI7I8D