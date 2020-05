פחות מארבעה חודשים חלפו מאז גיוסה של הכוכבת נועה קירל לצה"ל והיא לא מפסיקה לחולל סערות. המהומה הפעם היא פרסומת לחברת הלוויין "יס" שהרגיזה מאוד בכירים בצה"ל ובה נראית הכוכבת מבצעת תרגילים במדי הצבא האמריקני לצלילי שיר אנטי מלחמתי. בתחקיר שערכו בימים האחרונים באכ"א התברר שקירל קיבלה אישור לפרסומת, אך מי שאישר את השתתפותה לא הבין את התסריט. מעתה, הורו בצה"ל, יחודדו הנהלים וכל פרסומת תיבדק היטב. על "מסלול הטאלנט" אליו התגייסה הכוכבת אמרו: "קירל מהווה מודל חיובי ולכן המסלול לא יבוטל".

בפרסומת לחברת הלוויין נראית קירל עולה על מדי הצבא האמריקני, מבצעת תרגילים צבאיים בשדה קרב מדומה ושרה את השיר "Let the Sunshine In" עם מילים חלופיות. השיר, שמקורו במחזמר "שיער", הוא שיר אנטי מלחמתי שמחה על נפילתם של כמעט 60,000 חיילים אמריקנים במלחמת וייטנאם.

באגף כוח האדם מבהירים כי טוראית קירל וחברת "יס" אישרו מול הגורמים הרלוונטיים בצבא את כל פרטי הפרסומת וקיבלו אישור בהתאם לנהלים. עם זאת, מציינים גורמים בצבא, מי שאישר לה באכ"א להופיע בפרסומת "לא הבין עד הסוף את התסריט ושגה, ולכן ראינו על המסך משהו שלא אהבנו".

הפרסומת שעוררה סערה | צילום: ערב טוב עם גיא פינס, קשת

עוד מדגישים באכ"א כי לצבא אין טענות לנועה קירל. הם מציינים שהיא לא הייתה חייבת להתגייס ושהיא מהווה "מודל חיובי לנערות", ולכן לא יבטלו את מסלול הטאלנט.

באכ"א הורו מעתה לחדד את ההנחיות לכל חייל שמשתתף בפרסומות, בעיקר כאלה שיש בהן אזכור לצה"ל. "זה יצריך אותנו לבחון היטב כל אישור עתידי כדי שזה לא יגרום נזק לצבא‎", מסבירים בצה"ל.

90 ימי חופשה, הופעות בפני לוחמים

לפני כארבעה חודשים התגייסה קירל ל"מסלול טאלנט", במסגרתו מאפשר צה"ל בכל שנה לחמישה מפורסמים המצטיינים ביכולות משחק, שירה וכו' תנאי שירות מיוחדים שיאפשרו להם לשלב בין הקריירה שלהם לבין שירות משמעותי בצבא.

קירל מופיעה בפני חיילים | צילום: N12

במסגרת תנאי השירות להם זוכה קירל כחלק מהמסלול הייחודי, מגיעים לה 90 ימי "חופשה מיוחדת" מהצבא שבהם היא יכולה להופיע או לככב בקמפיינים. עד כה הפעילו בצה"ל מסלול אומנים שזיכה את החיילים שלוקחים בו חלק בכ-45 ימי "מיוחדת".

במקביל לתנאי השירות הייחודיים, קירל מופיעה מול חיילים בבסיסים ברחבי הארץ - בדגש על הופעות בפני לוחמים. כמו כן, היא מככבת בקמפיינים לעידוד גיוס וגם בימי הקורונה הופיעה בתשדיר של פיקוד העורף לעידוד השמירה על ההנחיות.