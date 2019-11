פגיעת הטיל בעזה, העימות - ושינוי התגובה: כתב רשת פוקס האמריקנית, שהוא כנראה הכתב המערבי היחיד שמסקר את העימות של הג'יהאד האיסלאמי עם ישראל מתוך רצועת עזה ולא מסתמך על הדיווחים של תושבי עזה שעובדים עבור גופי תקשורת וסוכנויות ידיעות עולמיות . היום (רביעי) הוא התעמת ברשת עם ארגון אמנסטי, שהאשים את ישראל בהפגזת משרד לזכויות אדם ברצועה - הערה שזכתה לבסוף לההודאה בטעות. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות הכתב, טריי ינגסט, הגיב לפוסט של אמנסטי שהאשים את צה"ל בהפגזת מטה משרד ארגוני זכויות האדם ברצועה. "אנו מגנים בתוקף את המתקפה נגד הוועדה העצמאית הפלסטינית למען זכויות אדם שמשרדה ברצועת עזה הותקף הבוקר על ידי טילים ישראלים, מתקפות נגד מטרות אזרחיות היא הפרה של החוק הבינלאומי", נכתב בציוץ של אמנסטי - שלא נמחק למרות הגרסה השתנתה מאז. We strongly condemn attack on the Palestinian Independent Commission for Human Rights whose office in Gaza was struck by an Israeli missile earlier this morning. Strikes targeting civilian buildings is a violation of international law. We are sending our solidarity to @ICHR_Pal. — Amnesty International (@amnesty) November 12, 2019 בתגובה הכתב טרי ינגסט, שמעביר מאז אתמול דיווחים בשידור ישיר מהרצועה, ציין: "ישראל לא הפציצה את הבניין הזה, זו רקטה נפל שניסו לירות מרצועת עזה, הייתי בצידו השני של הרחוב כשזה התרחש". לאחר הביקורת הרבה הודו באמנסטי כי קיימים "דיווחים סותרים" בנוגע למתקפה וקראו לחקירה נרחבת. עם זאת, הפנו אצבע מאשימה כלפי ישראל וקראו לה לאפשר גישה לחקירה. בציוץ נוסף נכתב כי ישראל מונעת גישה לאזור מאז 2012, ובכך מקשה על היכולת לברר את העובדות. We have already acknowledged there are conflicting reports about this attack & called for investigation to establish the facts. The Israeli authorities’ persistent refusal to grant @amnesty access to Gaza since 2012 only makes verifying the source of such attacks a harder task. https://t.co/4RmGyDiej2 — Amnesty International (@amnesty) November 13, 2019 גיל נוה, דובר אמנסטי אינטרניושל ישראל, מסר בתגובה לחדשות 12: "אכן, חלה טעות מצערת ביותר. אנחנו קוראים לחקירה מיידית ובלתי תלויה של האירועים, עוקבים בדאגה אחר סבב הלחימה הזה ומזכירים שירי ללא אבחנה לעבר מטרות אזרחיות מהווה פשע מלחמה. בנוסף, אנחנו קוראים לישראל לאפשר לאמנסטי ולארגוני זכויות אדם אחרים לשלוח חוקרים לרצועת עזה, כדי לאפשר חקירות בלתי תלויות ולמנוע הישנות של טעויות שכאלה". {title}





