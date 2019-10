"כטב"מ ישראלי בדרום לבנון": לפי דיווחים במדינה, טיל נ"מ נורה לעבר כלי טיס בלתי מאויש של צה"ל באזור נבטיה שבדרום לבנון. לא ברור בשלב זה אם כלי הטיס נפגע מהירי.

בצה"ל אישרו שנורה טיל לעבר כלי הטיס אך לא אישרו שהכלי הופל. ברשת אל מיאדין הלבנונית דווח כי חיל האוויר אף ניסה להשמיד את הכטב"מ שהתרסק, אך לטענתם - התקיפה הזו לא הצליחה.

לפי שעה לא ידוע איזה טיל נורה לעבר כלי הטיס הישראלי, אך ישנן הערכות לפיהן מדובר בטיל כתף - ולא טיל קרקע-אוויר מתקדם. שעה קלה לאחר הירי, נטל ארגון חיזבאללה אחריות לירי ומסר: "הצלחנו ליירט כלי טיס ישראלי בדרום לבנון".

רק לפני 10 ימים אישר צה"ל שרחפן ישראלי הופל בלבנון. הרחפן, שהופעל במסגרת פעילות שגרתית לאבטחת גבול ישראל-לבנון, הופל בצד הלבנוני של הגבול.

