המתיחות בצפון נמשכת: לפני התקרית החמורה אתמול במהלכה שיגר חיזבאללה טילי נ"ט לעבר מוצב צה"ל ורכב צבאי ליד היישוב אביבים שסמוך לגדר הגבול, הרמטכ"ל אביב כוכבי נועד עם מפקד יוניפי"ל ודרש ממנו לאכוף את החלטה 1701 - כך נמסר היום (שני) מדובר צה"ל.

רב אלוף כוכבי אמר למפקד יוניפי"ל, הגנרל סטפנו דל קול שאמון על הכוח הצבאי של האו"ם שאמור לשמור השלום באזור, כי ישראל לא מוכנה להשלים עם פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה והודיע: צה"ל מוכן לכל תרחיש. לדברי כוכבי, "המצב היום הוא מצב שלא ניתן להשלים איתו".

"צה"ל נמצא במוכנות למגוון תרחישים", אמר הרמטכ"ל. "לא נקבל פגיעה באזרחינו או בחיילינו ולא נקבל את פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה על אדמת לבנון. מדינת לבנון ויוניפי"ל צריכות להביא להפסקתו של פרויקט דיוק הטילים של אירן וחיזבאללה בלבנון וליישם באופן הדוק את החלטה 1701 של מועצת הביטחון".

בדובר צה"ל הדגישו כי "המפגש תוכנן מראש בכדי לערוך היכרות כללית ומקצועית בין המפקדים בדגש על משימת יוניפי"ל בדרום לבנון, חידוש המנדט והמתיחות השוררת בין לבנון לישראל".

Today’s incident was a serious violation of #UNSCR1701 undermining stability along #BlueLine. Engagement w/ @IDF & @LebarmyOfficial was paramount to restore cessation of hostilities.Important now for parties to exercise restraint to prevent escalation #A4P https://t.co/R3dNjd3Eip