הצהרת אי הנאמנות של טראמפ מובילה למתח שיא בינו לבין היהודים באמריקה: דבריו של נשיא ארה"ב נגד היהודים התומכים במפלגה הדמוקרטית, לפיהם הם "בורים או לא נאמנים" מוסיפה לחולל סערה בקרב מיליוני היהודים במדינה שרבים מהםטוענים כי היא מזינה אנטישמיות. האלי סויפר, מנכ"לית המועצה היהודית הדמוקרטית באמריקה, כינתה את דבריו של טראמפ "דוגמה נוספת לכך שדונלד טראמפ ממשיך לחמש ולהניע את האנטישמיות. בתקופה בה יש יותר ויותר תקריות אנטישמיות - בגלל מדיניות הנשיא שמחזקת את הלאומיות הלבנה – טראמפ מדבר על חוסר נאמנות של היהודים". "אם מדובר בישראל, אז טראמפ מבטא למעשה חוסר נאמנות כפול - גם לאמריקה, שזהו למעשה סוג של אנטישמיות", הוסיפה. "אם מדובר בכמה שהיהודים נאמנים אישית לו, אז טראמפ צריך להיות מחובר למציאות, אנחנו חיים בדמוקרטיה – והתמיכה של היהודים ברפובליקנים נחתכה בחצי ב-4 השנים האחרונות".



"עלינו להיות ברורים. מה שהנשיא טראמפ אמר היה אנטישמי", צייץ מנכ"ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט. "בהאשמה של חוסר נאמנות או נאמנות כפולה השתמשו נגד יהודים במשך מאות שנים. כמעט שנה אחרי הירי בפיטסבורג, האנטישמיות מוסיפה להרים את ראשה – וזה מביך שאנחנו עדיין צריכים לדבר על זה".



@POTUS said was #antiSemitic. The charge of disloyalty or dual loyalty has been used against Jews for centuries. Almost a year after the #Pittsburgh shooting, as #antiSemitism continues to rise, it’s bewildering that we still need to have this conversation. https://t.co/siRhdAvlSI — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) August 21, 2019

ההבהרה של הנשיא: "התכוונתי שיהודים דמוקרטים לא נאמנים לישראל" גם דברי הבהרה של טראמפ, לפיהם התכוון לחוסר נאמנות של יהודים דמוקרטים למדינת ישראל ולא לארה"ב, לא סייעו להרגיע את הרוחות. יהודים אמריקנים רבים מצייצים בטוויטר בשעות האחרונות ציוצים בגנותו של הנשיא טראמפ בצירוף ההאשטאג #DisloyalToTrump ("לא נאמן לטראמפ"). "אני יהודי-אמריקאי ופטריוט אמריקאי ואני לא נאמן לטראמפ", צייץ ג'ון קופר, יו"ר הקואליציה הדמוקרטית.



I’m an American Jew and an American patriot, and I’m proudly disloyal to Trump. #DisloyalToTrump — Jon Cooper (@joncoopertweets) August 21, 2019 "אני יהודייה-אמריקאית גאה", צייצה משתמשת אחרת, "ולא מפתיע שיהודים כמעט ולא תומכים בטראמפ. הערותיו היום הן עוד סימן לטבעו האנטישמי". I am a proud Jewish Democrat. There are countless reasons why the majority of American Jews voted against Trump. His comments today are yet another sign of his anti-Semitic nature. #DisloyalToTrump https://t.co/bsykb0ttDO — Naomi Hess (@nih12321) August 21, 2019 בקריקטורה שצייץ משתמש אחר נראים כמה מנשיאי ארה"ב לדורותיהם צופים בדברי טראמפ ומזועזעים: "אתה יכול להיות לא נאמן לטראמפ או לא נאמן לאמריקה. אתה לא יכול להיות שניהם". You can either be #DisloyalToTrump or disloyal to America.



You cannot be both. pic.twitter.com/o2qhQcCqkK — Eric Wolfson (@EricWolfson) August 21, 2019

עוד בטרם הבהיר טראמפ את דבריו, מחה נשיא המדינה ראובן ריבלין נגד הצהרת "אי הנאמנות" ושוחח עם יו"ר בית הנבחרים מהמפלגה הדמקרטית. "שוחחתי עם יו״ר בית הנבחרים ננסי פלוסי", צייץ ריבלין, "דנו בחשיבות היחסים האיתנים בין ארה״ב וישראל והודיתי לה על מחויבותה לכך. הקשר בינינו הוא קשר בין עמים, הנשען על קשרים היסטוריים, ידידות עמוקה ואמיצה וערכים משותפים שאינם נובעים מחיבור מפלגתי כזה או אחר". מחה על הדברים. הנשיא ריבלין | צילום: יחסי ציבור



