"ההמלצה נראית די טוב עד כה": לאחר שהמרכז האמריקני לבקרת מחלות (CDC) החליט על קיצור ימי הבידוד למאומתים בארה"ב ל-5 ימים, ממחקר שנערך באוניברסיטת וושינגטון עולה כי 6-5 ימי בידוד אכן מספקים במקרה של מחלות זיהומיות כמו הקורונה. מתוצאות המחקר נראה כי גם כשמדובר בבידוד מקוצר - המדיניות החדשה לא מפספסת שרשראות הדבקה עתידיות. אתמול (שלישי) הודיע משרד הבריאות כי הבידוד יקוצר גם בישראל - ל-7 ימים - במקרה שלא מופיעים תסמינים בשלושת הימים האחרונים.

מומחים רבים לבריאות הציבור הופתעו והביעו דאגה מכך שבסוף חודש דצמבר, ה-CDC הורה על צמצום תקופת הבידוד הקודמת מ-10 ימים לתקופה של 5 ימים בלבד - ללא צורך בבדיקת אנטיגן כדי לצאת מהבידוד. אך פרופ' קארל ברגסטרום מאוניברסיטת וושינגטון ומומחים נוספים מארה"ב פרסמו ממצאים ראשוניים שמעידים על היעילות של קיצור הבידוד.

איך החוקרים בדקו זאת? הם דגמו את ההתפשטות של וריאנט אומיקרון במקום עבודה המכיל 1,000 בני אדם עם מצב התחסנות שונה, שחלקם נדבקו בזנים קודמים של הנגיף. הם חילקו את המחקר לקבוצת אנשים שהתחסנה ב"בוסטר", בהשוואה לקבוצת אנשים שלא קיבלה את מנת החיסון השלישית. אומיקרון, לדברי פרופ' ברגסטרום, עלול להדביק גם את מי שנדבק בעבר בגרסאות אחרות של הקורונה - אך הוא מניח במחקר שזיהום שנוצר כתוצאה מהידבקות בווריאנט עדיין מגן ב-100% מפני הדבקה חוזרת באותו הווריאנט בפרק הזמן שנבדק.

12. Because Omicron kinetics remain uncertain, we consider mean infectious periods ranging from 3 to 8 days (all with CV~0.4). The fig. below shows the mean number of infections in the transmission chain, averaged over 5000 simulations. Shading is one std. dev. around the mean. pic.twitter.com/xOlZ0TFVAP

עוד עולה מהמחקר כי כ-30% מהאנשים שחווים תסמינים - מבודדים גם ללא בדיקת קורונה. המומחים רצו לראות איך משך תקופת הבידוד משפיע על שרשרות ההדבקה העתידיות וכמותן. קצב התגובה הכימית של אומיקרון נותר אומנם עדיין לא בטוח, אך המומחים ראו במחקר "תקופות זיהומיות" שנעות בממוצע בין 3 ל-8 ימים.

בידוד ארוך אומנם מוביל לפחות מקרי הידבקות מאשר בידוד קצר יותר, במיוחד כאשר האדם סבל מזיהום לאורך זמן. אך המסקנה העיקרית במחקר של פרופ' ברגסטרום וחבריו הוא כי יש מעט מאוד הבדל בין בידוד שאורך 10 ימים בהשוואה לזה שאורך 5 ימים – אלא אם כן תקופת ההידבקות היא די ארוכה.

14. Let's look at how this translates into cases prevented. The number of cases covaries with the infectious period, so we take a baseline with no isolation and see how much better we do with isolation periods of 2, 3, 4 days, etc. Our results for weekly testing are shown below. pic.twitter.com/ULn8vDtm5H