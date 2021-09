חברת התרופות האמריקנית פייזר הודיעה היום (שני) על "תוצאות חיוביות" בניסוי שערכה בחיסון לקורונה בקרב ילדים בני 11-5. לפי ממצאי הניסוי, החיסון של פייזר לקורונה נמצא יעיל ובטוח גם בקרב ילדים מתחת לגיל 12. החברה תגיש בקרוב בקשה לאישור רשמי של החיסון לבני 11-5 ממנהל התרופות והמזון האמריקני (FDA).

לפי ממצאי הניסוי הקליני (שלבים 2 ו-3), החיסון של פייזר יצר תגובה חיסונית בקרב בני 11-5 הדומה לזו שנראתה בקרב צעירים בני 25-16. "פרופיל הבטיחות של החיסון היה דומה בדרך כלל לקבוצת הגיל המבוגרת יותר", מסרה החברה. גופם של הילדים מתחת לגיל 12 הגיב למנה של 10 מיקרוגרם של החיסון - שליש מהמינון שניתן לבני 12 ומעלה. בהמשך השנה צפויה פייזר לערוך ניסוי בחיסון בקרב ילדים בני 5 ומטה.

מנכ"ל פייזר אלברט בורלה אמר כי "מאז חודש יולי, עלו מספר מקרי הקורונה בקרב ילדים בארה"ב בכ-240% - מה שמדגיש את הצורך הבריאותי בחיסון. תוצאות הניסוי מהוות בסיס מוצק לבקשת אישור החיסון שלנו לילדים בני 11-5, ואנו מתכננים להגיש אותה ל-FDA ולרגולטורים אחרים בהקדם".

גורמים בכירים בתחום בריאות הציבור בארה"ב אמרו לסוכנות הידיעות "רויטרס" בתחילת החודש כי הרגולטורים יוכלו להכריע אם החיסון יעיל ובטוח בקרב ילדים צעירים בתוך שלושה שבועות מרגע שתוגש הבקשה לאישור החיסון.

