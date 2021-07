הניסוי של בוריס ג'ונסון: אחרי יותר משנה וחצי שהיו תחת הגבלות הקורונה, בבריטניה ציינו הלילה (בין ראשון לשני) את תחילת "יום החירות" – היום שבו הוסרו רוב הגבלות הקורונה. המוני צעירים מילאו את מועדוני הלילה וספרו את הדקות את תחילת החגיגות – זאת למרות שבמדינה מאובחנים יותר מ-50 אלף נדבקים חדשים ביום.

