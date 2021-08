עכשיו זה רשמי: ארגון ה-FDA, ארגון התרופות והמזון בארה"ב, העניק היום (שני) אישור מלא וקבוע לחיסון נגד קורונה של חברת פייזר. בחודש דצמבר 2020 העניק הארגון לחיסון אישור חירום זמני, וכעת מגיע האישור המלא - המהווה חותמת רפואית רשמית על בטיחות ומועילות החיסון.

גורמי המקצוע הפדרליים בארה"ב אישרו את החיסון של פייזר - לאחר שפורסם על כך כבר במהלך סוף השבוע ואף לפני כן. המהלך החשוב מגיע בעיצומה של ההתפשטות העולמית של וריאנט הדלתא, במקביל להתגברות העימות בין גופים ומוסדות רבים ברחבי העולם לבין רבים שעדיין מסרבים להתחסן בשל סיבות שונות.

פורום המומחים של ה-FDA התייחס בהחלטתו למצוקה הרבה של מוסדות ומקומות עבודה רבים ברחבי העולם להתמודד עם סרבני חיסונים החוששים להתחסן בחיסון בעל אישור חירום בלבד. "אנו מכירים בכך שעבור האחרים, אישור מלא של החיסון יפיח ביטחון נוסף ללכת להתחסן", אמרה ג'נט וודקוק, הנציבה המכהנת ב-FDA. כעת, רבים בעולם מקווים שלפחות חלק מאלה המסרבים להתחסן בשל חששם מהחיסון יסכימו לעשות זאת.

ההחלטה של ה-FDA להעניק לחיסון של פייזר אישור קבע מתייחסת למתן החיסון לבני 16 ומעלה. בשלב זה, החיסון המוענק לבני 16-12 נותר בדרגת EUA - אישור חירום בלבד. בנוסף, חשוב להדגיש כי אישור הקבע אינו מתייחס בשלב זה להחלטה להעניק את מנת ה"בוסטר" שכבר מוענקת בימים אלו לבני 40+ ובעלי תפקידים נוספים בישראל, וצפויה להתרחב בקרוב למדינות נוספות. לצד זאת יש להדגיש כי להחלטה אין קשר גם לניסוי השלב השלישי בילדים בני 11-5.

נשיא פייזר, אלברט בורלא, התייחס להחלטה בחשבון הטוויטר שלו: "אני מאוד גאה, ומקווה שההחלטה תעזור לאנשים נוספים לבטוח בחיסון שפיתחנו".

