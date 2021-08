ראש ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדנהם כתב הבוקר (שבת) ציוץ בטוויטר ובו קרא להפסיק את מתן מנת ה'בוסטר'. אדנהם הסביר שלא ייתכן מצב שבו מדינות עם "כיסוי גבוה" של חיסונים ייתנו מנה שלישית בזמן שמדינות שבהן לא מתחסנים מקרי ההדבקה והמוות מקורונה רק מזנקים.

"מדינות עם כיסוי גבוה רואות ירידה במקרי המוות וההדבקה, בעוד שמדינות שאין להן גישה לחיסונים סופגות מקרי הדבקה רבים וגם עלייה במקרי המוות", כתב אדנהם בציוץ. "אף אחד לא בטוח עד שכולם בטוחים ובגלל זה חייבים להפסיק את מתן המנה השלישית".

Countries with high coverage are seeing a decoupling of #COVID19 cases & deaths, whereas countries that can't access vaccines are seeing high cases drive steep rises in death.

No one is safe until everyone is safe & that's why we need a moratorium on boosters. #VaccinEquity https://t.co/Mp4LM2S6tX