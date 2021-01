חיסון נוסף בדרך: יצרנית התרופות האמריקנית מודרנה הודיעה הלילה (בין שני לשלישי) כי משרד הבריאות הישראלי אישר את החיסון של החברה לקורונה. עוד הצהירה מודרנה כי אספקת החיסונים לישראל תחל עוד החודש; על פי ההסכם ישראל תרכוש מהחברה 6 מיליון מנות חיסון – המספיקות לחיסונם של 3 מיליון ישראלים נוספים.

ישראל היא המדינה השלישית בעולם שמאשרת את החיסון של חברת מודרנה, והראשונה שעושה זאת מחוץ לגבולות צפון אמריקה. עד כה אישרו את החיסון ארצות הברית וקנדה. באיחוד האירופי, סינגפור, שווייץ ובריטניה בוחנים בימים אלה את אישורו של החיסון גם כן.

ברקע הבשורה המשמחת, שר הבריאות יולי אדלשטיין הודיע הבוקר כי "כ-1,370,000 ישראלים קיבלו את מנת החיסון הראשונה, כמעט 146 אלף מתוכם רק אתמול". השר הוסיף: "אני מזכיר: חיסון מלא הוא רק שבוע אחרי המנה השנייה. בינתיים מצב התחלואה מזנק. לכן לצערי - אין מנוס מסגר מלא ומהיר".

החברה האמריקנית עתידה לייצר מאות מיליוני מנות חיסון במהלך השנה הקרובה והיא פועלת כדי להגדיל את התפוקה במפעליה. תחזית עדכנית כבר העריכה כי כמות החיסונים שתיווצר בפועל תהיה גדולה יותר ב-100 מיליון לעומת תחזיות קודמות. מודרנה סיפקה עד כה 18 מיליון מנות חיסון לממשל האמריקני, מתוך 200 מיליון מנות עליהן סוכם. ממשלת קנדה תקבל, על פי ההסכמים, אספקה של 40 מיליון מנות.

