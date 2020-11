ממצאים ראשוניים מעודדים מאוד לחיסון לקורונה: חברת פייזר הודיעה היום (שני) כי החיסון שפיתחה נמצא יעיל ב-90% מהמקרים. "זהו יום נפלא למדע ולאנושות", נמסר מפייזר ו-BioNTech, שותפתה לפיתוח. מנכ"ל BioNTech אמר כי הוא מעריך שהחיסון יגן על המחוסנים במשך שנה, אך עדיין מוקדם לקבוע בוודאות. בעקבות הדיווח, הבורסות בעולם מזנקות.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

החיסון הזה נוסה עד כה ב-43,500 נבדקים ב-6 מדינות - ועד כה לא נמצאו בעיות. פייזר נערכת להגיש אישור חירום מה-FDA (מנהל התרופות האמריקני) לשימוש בחיסון עד סוף החודש הבא, כלומר עד סוף 2020.

ענקית הפארם פייזר היא רק יצרנית אחת מתוך 12 בעולם שנמצאות בשלבים מתקדמים של פיתוח חיסון לקורונה - אך היא הראשונה שמציגה ממצאים כה מעודדים לאחר ניסוי בהיקף כה נרחב.

החיסון שלה נשען על גישה ניסיונית לחלוטין שכוללת הזרקת חלק מהקוד הגנטי של הנגיף במטרה להכשיר את המערכת החיסונית של הנבדקי. כדי להתחסן יש צורך בקבלת שתי זריקות בהפרש של שלושה שבועות, בפייזר טוענים שלאחר המנה השנייה - החיסון כבר עובד. הנבדקים היו מארה"ב, גרמניה, ברזיל, ארגנטינה, דרום אפריקה ומטורקיה, ובכל המדינות הללו התקבלו תוצאות דומות.

בפייזר מאמינים שהחברה תוכל לספק 50 מיליון מנות עד סוף השנה וכ-1.3 מיליארד עד סוף 2021. כעת כל שנותר הוא שה-FDA, מנהל התרופות האמריקני, יעניק את האישור הנכסף לחיסון. נשיא ארה"ב היוצא דונלד טראמפ מיהר לחגוג וצייץ דקות אחרי הפרסום של פייזר: "שוק המניות מזנק, החיסון יגיע בקרוב. דווח על אפקטיביות של 90%. כאלה חדשות מעולות!".

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!