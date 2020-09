הסתירות בהצהרות: הערב (ראשון) נשא דברים ראש הממשלה נתניהו, זמן קצר לאחר שהממשלה אישרה סגר כללי שיימשך שלושה שבועות. בניסיון להדוף את הטענות והמתקפות נגדו, הציג נתניהו "נתונים ועובדות" על מצב התחלואה בישראל - אך בדיקה קצרה העלתה כי לא דייק בדבריו לפחות בשלושה נושאים.

נתניהו: "מספר המתים למיליון איש בישראל הוא מהנמוכים בעולם"

במהלך נאומו טען: "היינו בישראל בין הראשונים בעולם שהבינו את גודל הסכנה, סגרנו את השמיים ועשינו סגר. בזכות ההחלטות הללו מספר החולים הקשים נמוך מאוד ביחס לאוכלוסייה, גם מספר הנפטרים הוא בין הנמוכים בעולם ביחס לגודל האוכלוסייה". עוד הצהיר: "העובדה שסגרנו מוקדם הורידה את התחלואה".

המציאות:

הטענה של נתניהו לא מדויקת. ישראל נמצאת מעט מעל הממוצע העולמי - 119 מתים למיליון איש. בישראל הנתון עומד על 120 מתים למיליון איש - המקום ה-56 בעולם. מתחתינו ברשימה, במצב טוב יותר, נמצאות מדינות כמו גרמניה, דנמרק, בולגריה, סרביה וגם החברה החדשה איחוד האמירויות עם 40 מתים למיליון איש. ​

במהלך הצהרתו אמר: "כשפתחנו את הכלכלה, אני מצטט את עצמי, אמרתי: 'כמו אקורדיון, פותחים כשהתחלואה יורדת, מכווצים כשהתחלואה עולה'. זה בדיוק מה שקורה עכשיו בכל העולם וגם פה, בכל המדינות פתחו, התחלואה עלתה ואז מה עושים? מגבילים וסוגרים. באוסטרליה, במדינה ענקית כמו ויקטוריה עשו סגר, כמו גם בניו זילנד וספרד".

הצהרת נתניהו לא מדויקת. ישראל היא המדינה הראשונה שחוזרת לסגר כללי - ולא ממוקד - בפעם השנייה. בסוכנות הידיעות "בלומברג" נכתב בסוף השבוע כי ישראל נכנסת לסגר שני והופכת בכך ל"מדינה המפותחת היחידה שסוגרת שוב ברחבי המדינה, אחרי פתיחה מחודשת שהשתבשה ובה פתיחת הכלכלה גרמה לתחלואה לזנק".

Israel will become the only developed country to shut down again nationwide after a botched reopening https://t.co/vNvc1mOfbi