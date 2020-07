ממוקד התפרצות הנגיף - למוקד הצפות ענק: העיר ווהאן שבסין, מוקד התפרצות נגיף הקורונה שהייתה נתונה תחת סגר מוחלט במשך חודשיים, שבה לכותרות – והפעם עקב הצפות ענק ברחובות שנגרמו כתוצאה מכמויות אדירות של גשם שירדו באזור וסופות שמשתוללות. נהר היאנגצה שזורם בעיר עלה על גדותיו.

עיריית ווהאן העלתה את רמת כוננות החירום בעיר מרמה 2 לרמה 3, הרמה הכי גבוהה כמעט, זאת לאחר ימים של גשמים עזים. כבר בימי השיא של מגפת הקורונה, בחודש מרס האחרון, הזהירו שהשנה מועדת לפורענות ושיש להיערך להצפות משמעותיות באזור.

major flooding going on in #China right now, 106 dead or missing pic.twitter.com/UZkTBwflIm