המנצחת הגדולה של אירוויזיון 2019: הולנד, עם הבלדה המרגשת Arcade של דאנקן לורנס, ניצחה הלילה (מוצ"ש) בתחרות האירוויזיון. קובי מרימי אמנם נתן ביצוע מוצלח אך לא מספיק - וישראל סיימה במקום ה-23 עם 47 נקודות. הערב היה מלא בהופעות מעולות, כוכבי האירוויזיון מהעבר הפציעו וריגשו, ומופעי הפתיחה והאמצע היו מרשימים ביותר. כל הרגעים הגדולים של הערב - דקה אחר דקה. עשרת המקומות הראשונים 1. הולנד 2. איטליה 3. רוסיה 4. שוויץ 5. נורבגיה 6. שבדיה 7. אזרבייג'אן 8. צפון מקדוניה 9. אוסטרליה 10. איסלנד הערב לא היה דל באירועים חגיגיים יותר וחגיגיים פחות: הופעת הפתיחה המרשימה של נטע ברזילי ודנה אינטרנשונל, שבה הוצגו כל המתמודדים, הותירה את הקהל במצב רוח מרומם לקראת הערב הסוחף. גם הופעת האמצע של כוכבי האירוויזיון מהעבר, שבה הם ביצעו שירים שזכו בשנים קודמות, הצליחה לשעשע ולרגש במקביל. ההופעה המדוברת ביותר הייתה אולי גם המאכזבת ביותר - מדונה עלתה לבמת האירוויזיון וביצעה שני שירים, אך לא ניתן היה שלא לשים לב לביצוע הפגום ולזיופים הרבים בשירה. במהלך ההופעה שלה נצפה המסר הפוליטי הראשון של הערב, כאשר שני רקדנים התחבקו כשעל גביהם דגלי פלסטין וישראל. המסר השני הגיע כצפוי מכיוון נבחרת איסלנד, שהניפה דגלי פלסטין מול המצלמות בעת הקראת הניקוד הסופי שלהם. כל מי שצפה בגמר ראה שמדובר באחת ההפקות המושקעות שידע האירוויזיון מימיו, אם לא המושקעת ביותר. הבמה, האפקטים והתאורה עשו את שלהם, והביאו את הביצועים של כל אחד מהמתמודדים לרמה הגבוהה ביותר. ישראל אמנם לא זכתה בתחרות, אך אין ספק שהאירוע יותיר רושם על הקהל העולמי לזמן רב. הניצחון ההולנדי מתרחש 44 שנים אחרי ניצחונם האחרון, ויש לו משמעות כאובה עבור ישראל: עד לערב זה, הולנד הייתה מצויה בשוויון עם ישראל במספר הזכיות באירוויזיון - 4 זכיות לכל אחת. המקום הראשון אליו הגיעו הלילה מוריד את ישראל מקום אחד בטבלת אלופות האירוויזיון של כל הזמנים. על אף התוצאה המאכזבת, מרימי אמר כי הוא "מאושר וגאה בביצוע שלי הערב מול כל אירופה ומול עם ישראל האהוב כאן בבית, במדינה המופלאה שלנו". עוד הוסיף מרימי מילות תודה לקהל הישראלי: "תודה לכולם שבשבוע האחרון עמדתם מאחורי, עודדתם אותי, תמכתם והנפתם את דגלי ישראל בזמן השיר. זה היה שווה את הכל. ריגשתם אותי עד מאוד. תודה רבה לכולם״. כל אירועי הגמר - דקה אחר דקה: 02:00 - הזוכה הגדולה של אירוויזיון 2019: הולנד, ישראל סיימה במקום ה-23. 01:55 - נציגי איסלנד מצליחים להעביר מסרים פוליטיים על אף האיסור, ומניפים דגלי פלסטין מול המצלמות כאשר מקריאים את הניקוד הסופי שלהם. 01:52 - הצגת הניקוד הכולל: ישראל עם 35 נקודות, אמנם מעט אך לא האחרונה. איסלנד עם דגלי פלסטין | צילום: באדיבות כאן 11 01:47 - השלב הראשון של הניקוד הסתיים: לאחר שנספרו קולות השופטים, שיהוו 50% מהציון הכללי, ולפני ספירת הקולות של הקהל - ישראל במקום האחרון, שוודיה ומקדוניה הצפונית צמודות במקום הראשון והשני. 01:45 - יזהר כהן מגיש את הנקודות של וועדת השיפוט הישראלית, האחרונה להעניק ניקוד. את הדוז פואה העניקו בישראל להולנד. 01:25 - ישראל מקבלת את הנקודות הראשונות שלה, עם "דוז פואה" - 12 נקודות מבלרוס. 01:10 - הצגת הניקוד של שירי האירוויזיון מהמדינות השונות - מתחיל. 01:05 - גל גדות בתשדיר מיוחד לפרסום העיר תל אביב, עם צילומי חופים, חיי לילה, מסעדות ואפילו קטע עם נהג המונית אשר, מארץ נהדרת. 01:00 - ההצבעות נסגרו. 24:55 - אחרי התקלות והחיכוכים בחזרות, הרגע המיוחל הגיע: מדונה עולה לבמה לבצע מספר שירים. המנחים והקהל לא הצליחו להסתיר את התרגשותם. 24:37 - הופעה מיוחדת של "השגריר המוזיקלי" שלנו בעולם, הפרויקט של עידן רייכל. 24:30 - מדונה מופיעה לראשונה באירוויזיון, בראיון מיוחד עם אסי עזר. "מה שמחבר בין כל האנשים פה זו מוזיקה, אל תמעיטו בכח המוזיקה - בכוחה לאחד בין אנשים", וגרמה לקהל כולו לשיר איתה: "Music makes the people come together". 24:25 - מופע של גלי עטרי, עם השיר איתו זכתה באירוויזיון לפני 40 שנה - הללויה. על הבמה איתה הופיעו כוכבי האירוויזיון במחווה מרגשת. 24:20 - לאחר הביצועים החיים, החל מופעה ה"מיקס וסוויצ'", ערבובים והחלפות, בו עלו לבמה זוכי אירוויזיון מכל השנים וביצעו שירי אירוויזיון זוכים וזכורים שלא הם ביצעו במקור. בלט במיוחד הביצוע המשעשע והאקסטרווגנטי של וורקה סדושקה שהופיע עם Toy האהוב של נטע. 24:05 - אחרי המופע הצבעוני של ספרד, נגמרו ההופעות החיות של גמר אירוויזיון 2019 בת"א, והחל שלב ההצבעות. 24:00 - אחת לפני האחרונה: נציגת אוסטרליה, קייט מילר היידקה, הופיעה עם "השיר המעופף", Zero Gravity. הקהל התלהב כשמילר הופיעה עם האפקט שגרם לה להיראות כצפה באוויר, ומאחוריה שתי רקדניות. 23:45 - אחד הנציגים המעניינים של התחרות - בילאל חסני: צרפתי מוסלמי הומוסקסואל שנאלץ להתמודד עם ביקורת וקריאות לחרם מצד מוסלמים בכל העולם. עלה עם השיר Roi בביצוע נהדר והצליח לרגש מאוד את הקהל. גם אם לא יזכה, את שלו הוא עשה. 23:38 - נציגת בלארוס רק בת 16 וכבר על הבמה הגדולה ביותר באירופה. לעיני 200 מיליון צופים ברחבי העולם ביצעה זנה את השיר Like It, שיר פופ נחמד שכנראה לא יזכה במקום הראשון, אבל בשבילה זאת בטח תהיה חוויה שהיא תזכור כל החיים. 23:27 - אחרי שהזמינו את ראש הממשלה נתניהו לקרב היאבקות, עלו להקת הטארי נציגי איסלנד לביצוע מוזר מאוד בבגדי עור שמזכירים מועדוני לילה אפלים. אפשר לנחש שהשיר mun sigra לא יזכה ואיסלנד לא תארח את אירוויזיון 2020. אולי עדיף שיתרכזו בהיאבקות. איסלנד, עדיף שיתרכזו בהיאבקות | צילום: באדיבות כאן 11 ביצוע מרגש, קובי מרימי | צילום: באדיבות כאן 11 23:15 - ביצוע מאוד מרגש של קובי מרימי עם השיר HOME שבכה מהתרגשות בסוף השיר. הרבה לחץ השתחרר אצל הנציג הישראלי הרבה לחץ השתחרר אצל מרימי | צילום: באדיבות כאן 11 הפייבוריט לזכיה, נציג הולנד | צילום: באדיבות כאן 11 23:12 - קובי מרימי עולה לביצוע שלו. הגיע רגע האמת של ישראל, האם הוא יפתיע את כולם? 23:08 - יוון עכשיו עם קטרין דוסקה ומיד אחריה הנציג הישראלי קובי מרימי. 23:07 - אחרי שרקד מקרנה על הארבל בגלויית הפתיחה, עלה הפייבוריט הגדול של הערב, נציג הולנד דאנקן לורנס מהולנד לשיר את Arcade. בלדה שקטה אך גדולה. הקהל מאוד התלהב מהביצוע. הנציג השבדי, מועמד לזכיה | צילום: באדיבות כאן 11 22:55 - האם שבדיה תזכה באירוויזיון בפעם השביעית בתולדותיה? ניצחון של ג'ון לונדביק עם Too Late For Love יציב את שבדיה בראש טבלת אלופות האירוויזיון של כל הזמנים, לצד אירלנד - עם 7 זכיות בתחרות. שיר ברמה מאוד גבוהה, הכי גבוהה עד כה: שירה מצוינת של הנציג השבדי וזמרי הליווי שלו, להקת המאמות. יושבים על כיסא, דנמרק | צילום: באדיבות כאן 11 22:50 - המדינה השנייה מהבלקן שעלתה לשיר היא מקדוניה הצפונית. תמרה תודבסקה בשמלה ירוקה ענקית עם השיר Proud. שיר בלדה טובה ומעניינת. אתרי ההימורים לא לטובתה, האם היא יכולה להפתיע? 22:38 - דנמרק עם שיר מתקתק, Love Is Forever בביצועה של לאונרה. גלויית הפתיחה שלה צולמה בירושלים על רקע ריקודי בלט של הזמרת. היא וזמרת הליווי שלה שרו כשהוא ישובים על כיסא ענק על רקע עננים. השיר הצ'כי, הופעה צבעונית | צילום: באדיבות כאן 11 22:27 - ראשונה עלתה לבמה הנציגה של מלטה עם הופעה פושרת למדי של הזמרת מיקאלה והשיר Chameleon. מי שנתנה הופעה צבעונית ומעניינת היא צ'כיה עם להקת האינדי-פופ "לייק מלאווי" בשיר Friend of a Friend. 22:00 - הגמר נפתח בהצגה מרהיבה של כל המשלחות וברקע מופע של זוכת אירוויזיון 1998 דנה אינטרנשיונל במחרוזת שירים. אחריה עלתה הנציגה הראשונה שלנו לאירוויזיון, אילנית, שייצגה את ישראל ב-1973. נדב גדג' שייצג את ישראל עם השיר "גולדן בוי" ב-2015 היה האחרון לעלות לפני הצגת המנחים. מנחי האירוויזיון פותחים את הגמר | צילום: אורית פניני, באדיבות כאן 11‎ נתניהו לקובי מרימי: "עם שלם תומך בך" דקות לפני שהוא עולה לייצג את ישראל מול מאות מיליוני צופים ברחבי העולם, שוחח ראש הממשלה נתניהו עם קובי מרימי ואיחל לו בהצלחה: ״מיליונים עכשיו צופים בך ותדע לך שעם שלם תומך בך. חשוב שתאמין בעצמך קובי. תעשה את הטוב ביותר שאתה יכול, זה מה שאתה מצפה מעצמך, וזה מה שאנחנו מצפים ממך. כולנו מחבקים אותך ומאמצים אותך. אני גם אצפה בך. שיהיה הרבה הצלחה, למענך ולמען המדינה שלנו.״ קובי מרימי הודה לרה״מ נתניהו ואמר כי הוא מצפה לייצג את המדינה בכבוד בהופעתו הערב. דקות לפני שהתחרות נפתחת כתבנו יונתן ריגר תפס לריאיון זוגי ומפתיע את דנה אינטרנשיונל שתופיע הערב על הבמה ואת מעצב העל ז'אן פול גוטייה {title}





