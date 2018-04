הקרן החדשה (ארכיון) | צילום: הדס פרוש/ Flash90

ראש הממשלה בנימין נתניהו האשים את קריסת הסכם גירוש מבקשי המקלט על הקרן החדשה לישראל, שלדבריו הפעילה לחץ על רואנדה לסרב לקבל אותם לשטחה. שלשום המשיך נתניהו במתקפה נגד הקרן, והצהיר כי הורה להקים ועדת חקירה שתבדוק את פעילות הקרן: "אני לא מכיר אף דמוקרטיה מערבית, ובמיוחד ארה"ב, שלאורך זמן הייתה מוכנה לסבול פעילות עוינת הממומנת על ידי מדינות זרות, כפי שקורה כאן בישראל עם הקרן מזה עשרות שנים", הטיח.

אך עד כמה נכונות טענותיו של נתניהו, לפיהן "מזה עשרות שנים הקרן מממנת ארגונים אנטי ציונים ופרו פלסטינים", וכן כי "מטרת העל של הקרן היא מחיקת הצביון היהודי של ישראל והפיכתה למדינת כל אזרחיה, לצד מדינת לאום פלסטינית נקייה מיהודים בקווי 67' שבירתה ירושלים"?

בדיקת הדוח הכספי של הקרן לשנת 2015 - השנה האחרונה ממנה זמינים עד כה הנתונים - העלתה כי מתוך מאות ארגונים שזכו לתמיכת הקרן החדשה באותה השנה, חילקה הקרן 14,519,759 דולרים למאות ארגונים שונים. מתוכם 42 ארגונים בלבד קיבלו תמיכה משמעותית שעולה על 100 אלף דולרים בשנה.

בחיפוש אינטרנטי, נמצא כי מתוך אותם 42 ארגונים, שיח ציבורי ביקורתי משמעותי מתקיים סביב תשעה בלבד: עדאללה, מרכז משפטי המייצג, בין היתר, אסירים ביטחוניים; מרכז אדווה, שנטען בעבר כי קיים "עיגול פינות" בכל הנוגע לדוחות הכלכליים-חברתיים שלו; האגודה לזכויות האזרח, שספגה ביקורת מימין אולם גם זכתה לתמיכה של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט; ארגון בצלם, שנטען נגדו כי חלק מהנתונים שהוא מציג לגבי המציאות בשטחים חוטאים לאמת; המועצה לשלום ולביטחון, שבעבר העדיפה למשוך תצהיר שהוגש לבית המשפט מלענות לשופטת על שאלות הנוגעות למקורות המימון שלה; הקרן לשיתוף פעולה כלכלי, שקוראת להתערבות אירופית בסכסוך הישראלי-פלסטיני ועוררה בשל כך ביקורת; עיר עמים, שנטען כלפיה כי היא מציגה תמונת מציאות שונה לישראלים ולגורמים חיצוניים לישראל בכל הנוגע לשכונות בירושלים הממוקמות מעבר לקו הירוק; מחסום Watch, שנאמר כי הוא פוגע בפעילות חיילי צה"ל במחסומים; ומכון מולד, שלו סכסוך מתוקשר עם יאיר נתניהו (ומאז כבר הפסיק את ההתקשרות שלו עם הקרן החדשה).

רוב הארגונים לא עוסקים בסכסוך | צילום: רויטרס‎

תשעת הארגונים הללו זכו למימון של יותר מ-3.1 מיליון דולרים מהקרן החדשה במהלך שנת 2015 - כלומר, כ-21% מכלל הכספים שחילקה באותה השנה. את שאר הכספים קיבלו ארגונים כמו "בזכות", הפועלת לקידום זכויותיהם של בעלי מוגבלויות; "קולך", ארגון פמיניסטי דתי; הבית הפתוח בירושלים, המהווה מקום בטוח לקהילת הלהט"ב בעיר; הפודקאסט "סיפור ישראלי"; המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך ועוד (הרשימה המלאה מופיעה בסוף הכתבה). מדובר בארגונים שרובם ככולם עוסקים בחיזוק החברה האזרחית בישראל וחלקם עוסקים במיעוט הערבי בו, ואינם מעוררים שיח ביקורתי משמעותי בחברה הישראלית.

"מטרת העל"? האשמה בעייתית

ניתן לפרש את הנתון במספר דרכים: יש שיטענו כי העובדה שהקרן מקדישה כ-21% מתקציבה לתשעה ארגונים בלבד, ודווקא ארגונים שנתפסים בידי חלק נכבד מהציבור הישראלי כבעייתיים, מאשררת את הטענות כי הקרן מקדישה משאבים לא פרופורציונליים לסוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הקרן אינה מסתירה את העובדה כי היא תומכת בפתרון שתי המדינות וסיום השליטה הישראלית בשטחים שנתפסו במלחמת ששת הימים, ומצהירה על כך בגלוי באתרהּ.

מאידך, רוב הכספים אותם מחלקת הקרן הולכים לארגונים שאינם מעוררים מחלוקת בקרב הציבור הישראלי, ואף אינם קשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני. משכך, האשמתו של ראש הממשלה לפיה "מטרת העל של הקרן היא מחיקת הצביון היהודי של ישראל והפיכתה למדינת כל אזרחיה, לצד מדינת לאום פלסטינית נקייה מיהודים בקווי 67' שבירתה ירושלים", אינה מעוגנת בנתונים - למעשה, הקרן תומכת גם במגוון ארגונים הפועלים לחיזוק היהדות, בהם התנועה ליהדות מתקדמת, התנועה ליהדות חברתית (בינ"ה), "קולך" ועוד. זאת ועוד: בעוד שתשעת הארגונים המצוינים לעיל אכן שנויים במחלוקת, ישנם חלקים בציבור הישראלי התומך בפעילותם ומאמין כי הם מחזקים את מדינת ישראל, חרף העובדה כי הם סותרים את עמדות הממשלות האחרונות.

מסרבים לסייע לארגוני BDS

באתר הקרן עצמה לא נכתב דבר על הקמת מדינה פלסטינית, או שינוי צביונה של מדינת ישראל. הקרן כן מעידה כי היא חותרת להשגת "שוויון לכל אזרחי המדינה, ללא קשר לדת, לאום, גזע, מין או נטייה מינית", וכן "הבטחת זכויות האדם והאזרח של כל היחידים, הקבוצות והמיעוטים בישראל" - בדומה לנכתב במגילת העצמאות. עוד חותרת הקרן להגן על יכולתם של מיעוטים לבטא את האינטרסים והזהות שלהם ולקדם את זכויותיהם, להעצים את החברה האזרחית בישראל ולטפח חברה צודקת "החיה בשלום מבית ובשלום עם שכניה".

נתניהו. האשמה בעייתית | צילום: רויטרס

הקרן אף מסמנת באתרה את מה שהיא מגדירה כ"קווים אדומים", שימנעו ממנה לתמוך בארגונים מסוימים. ראשון ברשימה הוא תנועת ה-BDS, כשהקרן מבהירה שלא תתמוך בארגונים "שקוראים ותומכים בחרם כולל על מדינת ישראל". מיד לאחר מכן מצהירה הקרן שלא תעביר כספים לארגונים "שפועלים להעמדת חיילי צה"ל ובכירים ישראלים לדין בבתי דין זרים" - זאת בניגוד לדברי נתניהו, שהאשים את הקרן בכך שהיא תומכת בארגונים "שמוציאים את דיבתם של חיילי צה״ל".

עוד מתחייבת הקרן שלא לתמוך בארגונים "הפועלים להכחשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ריבונית בתוך מדינת ישראל", גם זאת בניגוד לדברי נתניהו. כאמור, הארגון אינו מסתיר את התנגדותו להתנחלויות ולשליטה ישראלית על השטחים שנתפסו במלחמת ששת הימים, עמדה שנחשבת למרכזית למדי בשמאל הישראלי ולעמדה הרווחת בקרב הקהילה הבינלאומית, אולם לא נכתב דבר הנוגע להקמת מדינה פלסטינית נטולת-יהודים או הפיכת מדינת ישראל למדינת כלל-אזרחיה, כפי שקבע ראש הממשלה.

רשימת 42 הארגונים שקיבלו במהלך 2015 מימון העולה על 100 אלף דולרים: י"ב בחשוון, השחר החדש בנגב, עדאלה, מרכז אדווה, אג'נדה, אג'יק מכון הנגב, האגודה לזכויות האזרח, ישראל חופשית, בינ"ה התנועה ליהדות חברתית, בזכות, בצלם, המועצה לשלום וביטחון, הקרן לשיתוף פעולה כלכלי, פידל, חברי בי"ס קדמה, יד ביד, המוקד לפליטים ולמהגרים, הקרן למגיני זכויות אדם, INJAZ, עיר עמים, סיפור ישראלי, הבית הפתוח בירושלים, קו משווה, ממזרח שמש, מרחבים, מכון מיתווים, מכון מולד, מרכז מוסאוא, מורשתנו, רבנים לזכויות אדם, קולך, מכון שחרית, סיכוי, אחותי, תבל בצדק, מרכז השל, המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך, התנועה ליהדות מתקדמת, תמורה, מחסום Watch, זזים, Trust of Programs for Early Childhood Family and Community Education.

מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, מיקי גיצין, אמר בעקבות פרסום הכתבה כי "אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, במיוחד כשמדובר בבדיקת אינטרנט פשוטה שמוכיחה את כל האמת - ישראל על כל גווניה היא אנחנו".

"רה"מ זלזל בציבור הישראלי ולשמחתנו ביומיים האחרונים, מאז פירסם את הפוסט השקרי והמסית, אלפי ישראלים וישראליות הצטרפו לרשימת התורמים של הקרן ותרמו מעל ל-350 אלף שקלים", הוסיף גיצין. "זו התגייסות בקנה מידה תקדימי. אנחנו נמשיך ונפעל למען חיזוק הדמוקרטיה והחברה האזרחית בישראל. אנחנו מודים לציבור הרחב שהביע אמון בקרן החדשה לישראל".