זוכה הערב? הנציג ההולנדי | צילום: רויטרס הערב (שבת) תיגיע תחרות האירווזיון בתל אביב לרגע השיא שלה - אירוע הגמר הגדול שצפוי להיות מרהיב ויוצא דופן. 26 מדינות יתחרו ביניהן על תואר הזוכה הנכסף: מקדוניה, הולנד, אלבניה, שבדיה, רוסיה, אזרבייג'ן, דנמרק, נורבגיה, שוויץ, מלטה, אוסטרליה, יוון, בלארוס, סרביה, קפריסין, אסטוניה, צ'כיה, איסלנד, סן מרינו וסלובניה. לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו למדינות הללו יצטרפו המדינות המייסדות שלא מתחרות בחצי הגמר: צרפת, בריטניה, איטליה, ספרד וגרמניה וכמובן וישראל המארחת. מלכת הפופ מדונה תופיע גם היא באירוע הגמר ותבצע את השיר "Like a Prayer" ואת הסינגל החדש "Future". בתוך כך, המשטרה נערכת לחסימות כבישים באזור כפר האירוויזיון והטיילת. בשלב הזה נחסם לתנועת כלי רכב רחוב הרברט סמואל מכיוון רחוב שלג מצפון לדרום ועד שדרות ירושלים והתנועה הוסטה מכיוון אלנבי לכיוון בן יהודה. בנוסף, החניונים הסמוכים למתחם נסגרו וציבור הנהגים מתבקש להימנע מלהגיע לאזור. ואם מסתכלים על ההימורים ובוחנים את התחושות בשטח, כך ככל הנראה צפויה להסתיים הלילה החגיגה הגדולה באירופה: התסריט הכואב: הולנד לוקחת, ישראל נדחקת אחורה בטבלת אלופות האירוויזיון. לפי התסריט הזה, שנראה הריאלי ביותר - הפייבוריט הגדול לזכייה באירוויזיון 2019 ומי שממוקם ראשון בהימורים מהרגע שנחשף השיר שלו, דאנקן לורנס מהולנד, יהיה הזוכה הערב עם השיר "Arcade" - ויביא למדינת הצבעונים את ניצחונה החמישי - ניצחון ראשון אחרי 44 שנות המתנה ארוכות. אלא שלניצחון הזה יש משמעות לא פשוטה מבחינת ישראל: עד לערב זה, הולנד מצויה בשוויון עם ישראל במספר הזכיות באירוויזיון - 4 זכיות כל אחת. זכייה הולנדית תגרום לכך שהולנד שוב תוביל על ישראל בטבלת אלופות האירוויזיון של כל הזמנים. ניצחון הולנדי יהיה אולי ראוי ומרגש, אבל הוא גם losing game לישראל. נציג הולנד דאנקן לורנס | צילום: רויטרס התסריט המעופף: ניצחון אוסטרלי ראשון, לשנה הבאה ב...? אם זה מה שיקרה הערב - אוסטרליה תוכתר לזוכה בתחרות שירים אירופית שנערכת באסיה. קייט מילר-היידקי, שאף אחד לא ספר לפני שהחלו החזרות ונמצאת במקום השני בהימורים, תרחף כל הדרך למקום הראשון עם השיר "Zero Gravity" ותביא למדינתה ניצחון ראשון בתחרות אליה הצטרפה רשמית רק לפני 4 שנים. ובואו נודה על האמת, אם אוסטרליה אכן תזכה - זה בעיקר הודות לגימיק מרהיב ופחות בגלל השיר. ניצחון אוסטרלי יוביל למעשה למצב מוזר: בתסריט כזה, לא נדע היכן ייערך האירוויזיון בשנה הבאה, כיוון שעל פי כללי התחרות, התחרות לא תוכל להיערך על אדמת אוסטרליה בשנה הבאה - ואחת ממדינות אירופה תארח אותו, במימון והפקה אוסטרליים. נציגת אוסטרליה קייט מילר-היידקי | צילום: רויטרס התסריט המעייף: ניצחון לשבדיה, שתוכתר לאלופת האירוויזיון של כל הזמנים (יחד עם אירלנד). ואם לא הולנד או אוסטרליה, הערב הזה יכול להיות שוב כחול-צהוב ושבדיה תזכה באירוויזיון בפעם השביעית בתולדותיה. ניצחון של ג'ון לונדביק והמאמות עם "Too Late For Love" יציב את שבדיה בראש טבלת אלופות האירוויזיון של כל הזמנים, לצד אירלנד - עם 7 זכיות בתחרות. ויש עוד משהו: בפעם האחרונה שהתחרות נערכה בישראל, הזוכה הייתה שבדיה - כך שאולי ההיסטוריה תחזור על עצמה הערב. רק שנטע לא תיפול במעמד הענקת הגביע בבקשה, כפי שקרה לדנה אינטרנשיונל באירוויזיון 1999 בירושלים במעמד הענקת הגביע לזוכה השבדית. נציג שבדיה ג'ון לונדביק | צילום: רויטרס התסריט המעלף: שוויץ זוכה, עוד תתגעגעו למחירים בתל אביב. שנה אחרי ש-"Fuego" מקפריסין הפסיד את הבכורה לנטע מישראל, ייתכן שהנקמה תגיע דווקא משוויץ - המארחת והזוכה הראשונה של האירוויזיון שממוקמת במקום השלישי בהימורים ושלא בדיוק מצטיינת בתחרות בשנים האחרונות. השנה היא עשתה קאמבק מזהיר עם להיט שקצת יותר מדי מזכיר את השיר הקפריסאי ההוא. האם זה יהיה הערב של לוקה האני שיחזיר את התחרות לשוויץ עם ""She Got Me - ויהיה הזוכה הבא מטעמה, אחרי שהזוכה האחרונה שהגיעה ממנה הייתה אחת, סלין דיון? אה וכן, במקרה שנוסעים ב-2020 לשוויץ - עוד תתגעגעו למחירים בתל אביב. היא נחשבת לאחת המדינות היקרות בעולם. נציג שוויץ לוקה האני | צילום: רויטרס תסריט הכסף: מחמוד לוקח, שיר עם מילים בערבית זוכה לראשונה בתחרות. ואולי בכלל צריך לשים את הכסף הערב על מחמוד מאיטליה, שמגיע לתחרות השנה עם להיט הכי גדול ביד, "Soldi" שאפילו כבר מתנגן בתחנות רדיו ישראליות ואירופיות לא מעטות? אז נכון, ההופעה לא בדיוק "ווינרית" ובאתרי ההימורים כבר פחות מהמרים על ניצחון איטלקי, אבל לכו תדעו - אולי השיר יהיה זה שיעשה את העבודה וינצח בתחרות שבה אמור לנצח השיר הטוב ביותר. במקרה כזה - איטליה תעשה היסטוריה ותהיה המדינה הראשונה שזוכה עם שיר שיש בו גם מילים בערבית והתחרות תחזור אליה אחרי כמעט 30 שנה. נציג איטליה מחמוד | צילום: רויטרס וכן, אנחנו יודעים ששאלתם מה יקרה עם ישראל ולאן יגיע קובי מרימי. בהימורים הוא ממוקם במקום 24 מתוך 26, אבל זה לא בהכרח אומר שיגיע למקום הזה. המדינות המארחות אמנם מגיעות בשנים האחרונות למקומות לא גבוהים בכלל (פורטוגל הגיעה בשנה שעברה למקום האחרון וכמוהה גם אוסטריה שאירחה ב-2015), אבל כנראה שגורלו של קובי יהיה שונה. יגיע לעשירייה הראשונה? קובי מרימי | צילום: פלאש 90, הדס פרוש הביצוע הקולי המרהיב שלו ל-"Home", הרגש שיביא לבמה והתשואות הרמות שלהן יזכה מהקהל הביתי כנראה יעזרו לו לקבל מקום טוב יותר ממה שחוזים לו, ואם יהיה לו מזל - אז אולי אפילו מקום בתחתית העשירייה הראשונה. כנראה שזה ייגמר איפשהו באמצע. בהצלחה! {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן