נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נחת אתמול (רביעי) בישראל, ובינתיים, במקביל לביקורו, הוא מתמודד עם לא מעט צרות מבית. הכותרות בארה"ב מבשרות בעיקר על מצבו הפוליטי, שאפשר להגדירו בכי רע, על רקע האינפלציה בארה"ב שעמדה אתמול על 9.1% - שיא של 40 שנה. מחירי הדלק גם הם הגיעו לשיא, והם עומדים על חמישה דולרים לגלון בממוצע. בסקר אחרון, ביידן אף זוכה ל-33% תמיכה בלבד. בנוסף, 64% מהדמוקרטים מעדיפים שלא יתמודד שוב.

בראש ובראשונה, ביידן רוצה להנשים את הכלכלה האמריקנית. נשיא ארה"ב ינסה להוריד את מחירי הדלק, ואחר כך אולי גם את האינפלציה, ובכך ימקסם את ההישגים המדיניים שעומדים לזכותו בזירה הבין-לאומית, בהמשך לשיקום נאט"ו והובלתה מול האיום הרוסי.

כדי לעשות זאת, ביידן צריך את ערב הסעודית, מעצמת נפט שחוששת מאיראן ומתקרבת לסין, שאותה ביידן רוצה דווקא להחליש. כדי לרתום את ערב הסעודית לכלכלה הקורסת ולבריתות חדשות, נשיא ארה"ב צריך לפתוח דף חדש ולהכשיר את נסיך הכתר מוחמד בן סלמאן (MBS).

בשל מעורבותו של בן סלמאן ברצח חשוקג'י, נשבע ופעל ביידן להפוך את ערב הסעודית למדינה מנודה. הצעדים לשיקום יקרו בוועידה האזורית שתתכנס בג'דה בשבת, ללא ישראל. עד אז יבקש ביידן להמתיק את הגלולה בפגישות שיקיים בישראל.

ביידן לא צפוי להביא לישראל בשורה של ממש, וכך גם לפלסטינים. כן ייתכנו כמה מחוות שיסייעו לו לקפל את דגל זכויות האדם בדרך לסעודיה, שכן, עוד מעט מתקיימות בחירות אמצע הכהונה וביידן ותיק דיו כדי לזכור שבבחירות זוכים או מפסידים בגלל הכלכלה.

רה"מ יאיר לפיד צפה כי יומו הראשון של הביקור יתמקד בחברות, לעומת היום, שבו יתעסקו הצדדים בביזנס ובעבודה. צריך לומר שהתמונות בנמל התעופה וביד ושם אתמול הן אותנטיות, במובן הזה שביידן באמת אוהב את ישראל ולישראל יש קשר יוצא דופן עם ארה"ב. ובכל זאת, אם צוללים פנימה לנושא הכי חשוב, איראן, ברור שיש שני צדדים שנמצאים במחלוקת קשה מאוד.

Today, I paid a visit to the hallowed ground of Yad Vashem where I had the distinct honor of meeting Dr. Gita Cycowicz and Ms. Rena Quint, two Holocaust survivors.



I vow to continue our shared, unending work to fight the poison of antisemitism wherever we find it in the world. pic.twitter.com/h0YaU8kZaN