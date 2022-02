רעידת אדמה בעוצמה 4.5 התרחשה הערב (רביעי) בקפריסין, 58 קילומטרים ממערב לפאפוס ו-388 קילומטרים צפון-מערבית לנהרייה. הרעידה הורגשה באופן קל גם בישראל בסביבות השעה 23:00 שעוננו, באזור חיפה. הרעידה לא גרמה לנזק או לנפגעים באזור שבו אירעה. כמו כן, לא הופעלה התרעה מכיוון שלא מדובר ברעידה מסכנת חיים.

#Earthquake in 57 km W of #Paphos (#Cyprus) 19 min ago (local time 23:03:50). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

