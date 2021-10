רעידת אדמה הורגשה הבוקר (שלישי) ברחבי הארץ. על פי האגף הסיסמולוגי במכון הגיאולוגי במשרד האנרגיה, הרעידה התרחשה בשעה 08:35 ומקורה בכרתים, כ-600 קילומטר מחיפה - ועוצמתה 5.8 בסולם ריכטר. תושבי תל אביב, חולון, גבעתיים והוד השרון כי חשו את הרעידה, כך גם חלק מתושבי באר שבע וחיפה וירושלים. לא דווח על נפגעים או נזק. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי רעידת אדמה הורגשה גם במצרים.

M6.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 219 km S of #Ródos (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/AeFgFEglaO