הצי הבריטי חשף היום (רביעי) הקלטות שבהן נשמע איש צוות על סיפונו של כלי השיט שנחטף מול חופי איחוד האמירויות אומר שחמושים אירניים הסתערו על מכלית ה'אספלט פרינסס'. בהקלטה שהגיעה לידי סוכנות הידיעות AP נשמע איש הצוות אומר למשמר החופים האמירותי כי "חמישה או שישה גברים אירנים עלו על המכלית".



"אירנים חמושים נמצאים על הסיפון", אומר איש הצוות ההודי בהקלטה שפורסמה. "אנחנו נסחפים. אנחנו לא יכולים להגיד לך במדויק מה זמן ההגעה שלנו לסוהר (הנמל הראשי של עומאן)". כשנשאל מה החמושים האירנים עושים על הספינה, איש הצוות נשמע מבולבל ואומר שהוא "לא יכול להבין אותם", לפני שהוא מסר את הקשר למישהו אחר.

הדיווח על התקרית מול חופי איחוד האמירויות

British sources believe Asphalt Princess has been hijacked. They are working on the assumption Iranian military or proxies have boarded vessel https://t.co/2eETCX9i74