חוזרים לשגרה - וגם לעמוד בפקקים? הערב (שבת) צפויים ישראלים רבים לחגוג בחיק המשפחה את ליל הסדר, לאחר שבשנה שעברה היינו בסגר. נכון לשעה 17:00 התנועה עדיין זורמת, אך במשטרה נערכים לפקקים בדרך לשולחן החג.

עושים סדר בפסח: המדריך המלא לליל הסדר

לפני שנה ישראל הייתה מצויה בסגר הכי מהודק שלה מאז התפרץ לחיינו נגיף הקורונה. המרחק שהיה מותר לצאת ממנו מהבית אז היה מאה מטרים בלבד, אולם כעת, בזכות מבצע חיסונים משמעותי שהוביל לירידה תלולה בתחלואה – ישראל רשאית לחגוג את הסדר, אם אפשר להגיד בצורה שפויה וכמעט רגילה.

על פי ההגבלות המעודכנות, ניתן לארח לערב החג עד 20 איש במקום סגור ועד 50 בשטח פתוח. רבים מתארחים גם בבתי המלון שנפתחו מחדש בהתאם לתו הירוק, ובתפוסה חצי-מלאה. ברשות הטבע והגנים ובקרן הקיימת לישראל נערכים להגעתם של מאות אלפי מטיילים בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים - כמובן תחת התו הסגול ובהרשמה מראש באינטרנט.

במשטרה עדכנו השבוע כי צפוים עומסים בערב החג בצירים הבאים:

כביש 6: מעירון עד עין תות, ממאחז עד קמה

כביש 2: מנתניה עד אולגה

כביש 4: מרעננה עד חדרה, מאשדוד עד אשקלון

כביש 20: מגלילות עד שפיים

כביש 1: מבית הערבה ועד מישור אדומים

כביש 60: מהמנהרות ועד אלעזר

"שוטרי אגף התנועה נערכים בכוחות מתוגברים לעומסים הצפויים בכבישי הארץ בערב חג הפסח ובימי חול המועד, על מנת לסייע לציבור משתמשי הדרך ככל שיידרש", נמסר מהמשטרה. "אנא סעו בזהירות, הימנעו מהסחות דעת - ושובו הביתה בשלום".

מנהיגי העולם מברכים: "הקהילה תחגוג בבטחה"

מנהיגי העולם מיהרו לשלוח מסרים מחבקים ואוהבים לקהילות היהודיות ולישראל. ביידן ואשתו ג'יל פרסמו סרטון בו הם נראים יושבים יחדיו בו הם אומרים: "אנחנו מאחלים לכולם חג פסח שמח. אנחנו יודעים שרבים מכם יושבים סביב שולחן הסדר בלב כבד, אבל עם ציפייה ועיניים קדימה לשנה הבאה. אנחנו ממשיכים להילחם בנגיף".

בוריס ג'ונסון ראש ממשלת בריטניה התחיל את הברכה שלו בצורה קצת פחות רשמית וכתב בעברית-אנגלית "חג כשר ושמח לכל מי שחוגג את פסח". גם באנגליה עדיין לא הוסרו המגבלות באופן מוחלט, וג'ונסון התייחס לחגיגות בממלכה בהתאם. "חברים ובני משפחה לא יכולים להתאחד כמו שהם רגילים, אבל אני יודע שהקהילה היהודית שלנו, שידועה בחוזק שלה ובחוסן הנפשי שלה – תחגוג את החג הזה בבטחה".

גם ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו הצטרף לחגיגת הברכות כשכתב בחשבון הטוויטר שלו: "פסח בדרך כלל מלווה בישיבה משותפת סביב שולחן הסדר וקריאה מההגדה כדי להנציח את שחרורם של היהודים מעבדות. הקורונה משנה את המסורת – אבל היא לא יכולה לשנות את התקווה שהחגים הללו מפיחים בנו. חג פסח שמח!".

מה ללבוש לסדר? התחזית לחג

אחרי לא מעט ימים הפכפכים שכללו שרב, אובך, גשם והתקררות, מזג האוויר מתייצב יחסית בחג הפסח. בשבת בערב קר ובלילה אף יש סיכוי לקרה. לכן כדאי להתלבש טוב אם מתכוונים לערוך את הסדר בחוץ. בעמקים תיתכן קרה לפנות בוקר, סעו בזהירות.

אלה הטמפרטורות החזויות לערב פסח:

תל אביב

יום - 18

ערב החג - 14

לילה - 11

ירושלים

יום - 16

ערב החג - 10

לילה - 6-7

חיפה

יום - 17

ערב החג - 13

לילה - 11

באר שבע

יום - 17

ערב החג - 11

לילה - 8

צפת

יום - 14

ערב החג - 8

לילה - 5

ראשון לציון

יום - 17

ערב החג - 13

לילה - 11

ביום ראשון - מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שני - בהיר עד מעונן חלקית, עלייה קלה בטמפרטורות אך עדיין קריר.

עד יום שלישי לפחות לא צפוי לרדת גשם